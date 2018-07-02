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В Казахстане создали заповедник для разведения тигров
В Казахстане создан Или-Балхашский резерват для реинтродукции тигров.
Согласно постановлению правительства Казахстана, площадь резервата составляет более 415 тыс. га. Или-Балхашский резерват – шестой по счету заповедник в этой стране, передает
Мировая популяция тигров насчитывает всего около 3,9 тыс. особей.
Справка. Реинтродукция — переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции.
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В Казахстане создан Или-Балхашский резерват для реинтродукции тигров.
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