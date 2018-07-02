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В Казахстане создали заповедник для разведения тигров

03.07.2018 15:58 — Разное | Партизан  
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В Казахстане создан Или-Балхашский резерват для реинтродукции тигров.

Согласно постановлению правительства Казахстана, площадь резервата составляет более 415 тыс. га. Или-Балхашский резерват – шестой по счету заповедник в этой стране, передает ca-news.org

Мировая популяция тигров насчитывает всего около 3,9 тыс. особей.

Справка. Реинтродукция — переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции.

 
 
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В Казахстане создан Или-Балхашский резерват для реинтродукции тигров.
 
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