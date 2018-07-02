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Родственники убитой в США уроженки Слуцка: мы не хотим, чтобы её имя полоскали в грязи

03.07.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Родственники убитой в США уроженки Слуцка: мы не хотим, чтобы её имя полоскали в грязи

28 июня в штате Майами своим 42-летним мужем Марком Аланом Берковицеы была жестоко убита уроженка Слуцка Анастасия. Свидетелем произошедшего стал сын Анастасии и предполагаемого убийцы. 

Спустя несколько дней новость об этой трагедии попала в белорусские СМИ. Везде копировался один и тот же текст из первоисточника новости - американского телеканала NBC. В материале телеканала из показаний Берковица говорилось о том, что он решился на убийство якобы потому, что увидел переписку супруги с другим мужчиной и приревновал её. 

В социальных сетях стали появляться порочащие имя убитой женщины комментарии. О том, что происходило на самом деле, рассказали сайту SlutskGorod родственники погибшей. 

Татьяна, мать Анастасии, практически каждый день общалась с дочерью по Skype, около 10 лет помогала ей с деньгами и хорошо знала о проблемах американской семьи. С её слов, у Берковица была очень неустойчивая психика, он не мог себя контролировать и в решении семейных вопросов постоянно прибегал к насилию. Анастасия терпела издевательства мужа и его матери, пытаясь сохранить семью ради ребёнка. 

— Когда они познакомились, он красиво ухаживал, а однажды по её возвращению из Беларуси встал на колени, подарил цветы и сделал ей предложение. Тогда он скрывал, что у него были проблемы с наркотиками... и в первое время после свадьбы он был с ней очень ласковый, готовил вкусно, беременную оберегал, а вот после рождения ребёнка изменился, — рассказывает Елена, сестра Анастасии. 

Белоруска прожила в браке с американцем девять лет. По словам родственников Анастасии, пока Анастасия находила время учиться на врача и работать, её муж постоянно увольнялся из-за приступов агрессии или плохого настроения. Позже выяснилось, что Берковиц употреблял наркотики, у него были проблемы с психикой и резкие смены настроения. С этими проблемами подозреваемый в убийстве обращался к врачам, но безрезультатно. 

Будучи в гостях у дочери, Татьяна обнаружила под матрасом шприц, сама не раз становилась свидетелем агрессивного и неадекватного поведения своего зятя: он то пытался резать себе вены, то хотел задушить Анастасию. Со слов родственников убитой, мужчина умел давить на жалость, просил прощения, становился на колени, плакал, обещал, что подобное больше никогда не повторится - и супруга его прощала.

За десять дней до смерти, 18 июня, когда Анастасия вышла на новую работу по специальности, Марк снова набросился на неё. Она вызвала полицию, и агрессивного супруга задержали. Но, придя домой с работы, женщина увидела Марка дома - похоже, что его отпустили под залог матери, которая последний год проживала вместе с семьёй. 

76-летняя мать Берковица всячески оправдывала поведение сына и считала Анастасию карьеристкой из бедной страны. Свекровь оскорбляла её и упрекала в воровстве, хотя именно Анастасия содержала семью, платила за услуги и ремонт дома. Однажды она выложила на Facebook её фотографии с подписью "русским нельзя доверять, они обманщики". 

 Доходило до того, что Марк забирал из дома последние 40 долларов и тратил их на наркотики.

Анастасия терпела, мечтала только немного заработать на новой работе и снять квартиру, где можно строить спокойную жизнь и растить ребёнка... 

После публикации ряда новостей, написанных на основании показаний Берковица, родственникам Анастасии было очень тяжело читать в социальных сетях комментарии с упрёками в её адрес - случчанку обвиняли в нежелании сохранять семью, в изменах, и называли её нехорошим словами... 

Мама Анастасии говорит, что об изменах не могло идти и речи. Хозяйственная и домашняя девушка всегда мечтала построить крепкую семью, много времени уделяла работе и учёбе, а после прихода домой занималась детьми и всегда была на связи с родными из Беларуси. 

Вопреки показаниям подозреваемого, Татьяна утверждает, что это он вспылил и сам заявил о желании развестись. Поводом для очередной вспышки агрессии стало то, что Анастасия на выпускном медработников не взяла его под руку и якобы не уделила ему внимания. 

Убийство было совершено не в приступе ревности и не в порыве отчаяния - оно назревало в Марке в силу неустойчивости его психики и от обиды на жизнь, утверждает Татьяна. За день до смерти Анастасия позвонила своей маме и рассказала, что проснулась от того, что Берковиц стоял над её кроватью. Возможно, если бы она не проснулась, он бы убил её раньше...

Сейчас Татьяна летит в США, она планирует доставить на Родину тело дочери и оформить опекунство над внуком. Разбираться в этом деле и отстаивать честь убитой ей помогают несколько адвокатов и частный детектив...

— В слуцкой школе, где училась Настя, её все помнят, как прилежную и очень воспитанную ученицу. Окончила школу с серебряной медалью, побеждала на олимпиадах по языкам. Все, кто её знает, говорят только хорошие слова, она ему не изменяла никогда. — делится сестра Анастасии. — Нам очень больно, что некоторые СМИ и комментаторы втаптывают её имя в грязь. Имя женщины, которая делала всё для своей семьи и своих детей... Она была человеком большой души. 

Анастасию многие помнят и потому, что она занималась сбором в США благотворительной помощи маленькому случчанину Елисею Серому. Об этом администрации сайта SlutskGorod сообщили сразу несколько волонтёров, у которых сохранилась переписка с погибшей на тему помощи Елисею. 

Родным Анастасии сейчас очень тяжело. Им звонят с прямых эфиров ток-шоу и интересуются подробностями личной жизни убитой девушки. Близкие Анастасии хотят только одного: чтобы пресса и комментаторы оставили семью в покое и не полоскали в грязи честное имя их любимого человека.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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28 июня в штате Майами своим 42-летним мужем была жестоко убита уроженка Слуцка Анастасия. Свидетелем произошедшего стал сын Анастасии и предполагаемого убийцы...
 
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