Китайская академия наук рассказала о создании лазерной винтовки ZKZM-500, которая внешне не отличается от обычной. Она якобы может вызвать «мгновенное обугливание» человеческой кожи и воспламенение материалов на дистанции до 800 метров. Об этом рассказывает TJournal со ссылкой на South China Morning Post .



Изображение: SD-Pictures / pixabay.com

«Боль будет невыносимой», — отметили исследователи в разговоре с South China Morning Post.

Ученые рассказали SCMP, что ZKZM-500 уже протестирована и «готова к массовому производству». Ее хотят применять в целях борьбы с терроризмом и будут использовать в полиции Китая.

Исследователи утверждают, что винтовка весит всего 3,3 килограмма и может быть смонтирована на танки, самолеты и лодки при необходимости. Винтовка «работает бесшумно, а луч остается невидим». ZKZM-500 обойдется в 15 тысяч долларов за штуку.

Журналисты западных изданий усомнились в том, что винтовка работает и выглядит так, как ее описывали ученые. Их смутил тот факт, что исследователи не показали ни единого снимка и не продемонстрировали работу оружия в действии. К тому же оказалось, что описанное устройство винтовки противоречит некоторым физическим законам.

Как отметил редактор издания TechCrunch Дэвин Колдуэй (Devin Coldewey), военные уже долгое время хотят взять на вооружение лазерное оружие, но до сих пор так этого и не сделали по очевидным причинам, которые игнорируются в этом исследовании.

По словам Колдуэя, основная причина кроется в мощности. Слабые лазеры могут повредить глаза, но это очень чувствительные оптические инструменты и те же лазеры едва ли смогут лопнуть воздушный шарик. Разрушение физических объектов в этом случае достигается высокой температурой, которую подобные устройства выдать не могут.

Мощным лазерным установкам требуется серьезное количество энергии, тогда как в материале китайских ученых говорится о литий-ионных батареях. Исследователи утверждают, что винтовка может создавать тысячу двух-секундных выстрелов или стрелять непрерывно полчаса подряд.

Но даже использование лазеров на танках и самолетах с огромным количеством энергии не дает серьезных результатов. Военные давно оставили это направление: американская армия еще в 2014 году закрыла свой проект по разработке лазера на борту самолета, так и не добившись значимых результатов.

По словам редактора TechCrunch, в настоящее время «просто не существует способа» создать лазерную винтовку, которая обладала бы такой мощностью, да еще и стреляла бы на километр. Тем не менее Колдуэй надеется, что китайские ученые «устроят демонстрацию и опозорят его».