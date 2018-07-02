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В Китае заявили о создании "лазерного АК-47", который может поджечь человека за 800 метров
Китайская академия наук рассказала о создании лазерной винтовки ZKZM-500, которая внешне не отличается от обычной. Она якобы может вызвать «мгновенное обугливание» человеческой кожи и воспламенение материалов на дистанции до 800 метров. Об этом рассказывает
«Боль будет невыносимой», — отметили исследователи в разговоре с South China Morning Post.
Ученые рассказали SCMP, что ZKZM-500 уже протестирована и «готова к массовому производству». Ее хотят применять в целях борьбы с терроризмом и будут использовать в полиции Китая.
Исследователи утверждают, что винтовка весит всего 3,3 килограмма и может быть смонтирована на танки, самолеты и лодки при необходимости. Винтовка «работает бесшумно, а луч остается невидим». ZKZM-500 обойдется в 15 тысяч долларов за штуку.
Журналисты западных изданий усомнились в том, что винтовка работает и выглядит так, как ее описывали ученые. Их смутил тот факт, что исследователи не показали ни единого снимка и не продемонстрировали работу оружия в действии. К тому же оказалось, что описанное устройство винтовки противоречит некоторым физическим законам.
Как
По словам Колдуэя, основная причина кроется в мощности. Слабые лазеры могут повредить глаза, но это очень чувствительные оптические инструменты и те же лазеры едва ли смогут лопнуть воздушный шарик. Разрушение физических объектов в этом случае достигается высокой температурой, которую подобные устройства выдать не могут.
Мощным лазерным установкам требуется серьезное количество энергии, тогда как в материале китайских ученых говорится о литий-ионных батареях. Исследователи утверждают, что винтовка может создавать тысячу двух-секундных выстрелов или стрелять непрерывно полчаса подряд.
Но даже использование лазеров на танках и самолетах с огромным количеством энергии не дает серьезных результатов. Военные давно оставили это направление: американская армия еще в 2014 году
По словам редактора TechCrunch, в настоящее время «просто не существует способа» создать лазерную винтовку, которая обладала бы такой мощностью, да еще и стреляла бы на километр. Тем не менее Колдуэй надеется, что китайские ученые «устроят демонстрацию и опозорят его».
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Лазерная винтовка ZKZM-500 якобы может вызвать "мгновенное обугливание" человеческой кожи и воспламенение материалов.
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