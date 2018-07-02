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Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове

03.07.2018 17:21 — Разное | БелТА  
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Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

ЧП случилось в понедельник, 2 июля. По сообщению городского совета, двое белорусов, вероятно, отравились угарным газом. Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда медиков. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Львовского городского совета. ЧП случилось в...
 
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