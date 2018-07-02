3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцатидвухлетняя минчанка погибла во Львове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

ЧП случилось в понедельник, 2 июля. По сообщению городского совета, двое белорусов, вероятно, отравились угарным газом. Смерть минчанки 1996 года рождения констатировали до приезда медиков. Второй пострадавший - житель белорусской столицы 1997 года рождения - госпитализирован в одну из львовских больниц.

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