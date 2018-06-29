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3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник

03.07.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздникУважаемые работники Государственной автомобильной инспекции! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Круглые сутки, и в летний зной, и в зимнюю стужу, и в межсезонную распутицу, Вы неустанно несете дежурство на Шарковщинских дорогах. Способствуете бесперебойному транспортному сообщению, предотвращаете аварии, первыми приходите на помощь в непредвиденной ситуации.

Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют Вам успешно решать главную задачу – сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути!

В.Милосердов,

начальник отделения ГАИ

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