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3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник
03.07.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Уважаемые работники Государственной автомобильной инспекции! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют Вам успешно решать главную задачу – сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути!
В.Милосердов,
начальник отделения ГАИ
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