3 июля сотрудники ГАИ отмечают свой профессиональный праздник

Уважаемые работники Государственной автомобильной инспекции! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Круглые сутки, и в летний зной, и в зимнюю стужу, и в межсезонную распутицу, Вы неустанно несете дежурство на Шарковщинских дорогах. Способствуете бесперебойному транспортному сообщению, предотвращаете аварии, первыми приходите на помощь в непредвиденной ситуации.

Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют Вам успешно решать главную задачу – сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ! Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог на жизненном пути!

В.Милосердов,

начальник отделения ГАИ