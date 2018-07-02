Минск: после войны и сейчас

25 июня 1941 года – ровно через 3 дня после начала войны немецкие войска вплотную подошли к Минску. И 28 июня белорусскую столицу оккупировали. Город был пленен немцами 1100 дней. Все это время шли бомбардировки и центр города был разрушен. Как столица Беларуси боролась за свое освобождение и восстанавливалась после войны? Смотрите специальный репортаж телеканала «МИР 24».