Вера Лапко обыграла Кристину МакХейл и вышла во второй круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг Уимблдона. Минчанка выбила из турнира представительницу США Кристину МакХейл.

Первую партию Лапко отдала американке со счётом 5:7, однако в двух последующих сетах развернула ход матча (7:5, 7:5). Поединок продолжался 2 часа 40 минут.

Во втором раунде Вере Лапко предстоит сыграть с теннисисткой из Германии Юлией Гёргес.