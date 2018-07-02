ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вера Лапко обыграла Кристину МакХейл и вышла во второй круг Уимблдона

03.07.2018 17:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг Уимблдона. Минчанка выбила из турнира представительницу США Кристину МакХейл.

Первую партию Лапко отдала американке со счётом 5:7, однако в двух последующих сетах развернула ход матча (7:5, 7:5). Поединок продолжался 2 часа 40 минут. 

Во втором раунде Вере Лапко предстоит сыграть с теннисисткой из Германии Юлией Гёргес. 

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Белорусская теннисистка Вера Лапко, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, вышла во второй круг Уимблдона. Минчанка выбила из турнира представительницу США Кристину...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск: после войны и сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика