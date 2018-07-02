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Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусского цемента и арматуры

03.07.2018 17:26 — Разное | Ежедневник  
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Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта белорусского цемента и арматуры

Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину арматуры и цемента.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития Украины, решение о начале расследования принято в отношении поставок из Беларуси и Молдовы прутков из углеродистой и легированной стали, а также поставок из Беларуси, России и Молдовы цемента по демпиговым ценам. В ходе расследования украинская стороны изучит доказательства демпинга и оценит ущерб от него для украинских производителей. По итогам расследования могут быть приняты соответствующие антидемпинговые меры.

Украинская стороны уже не раз обвиняла белорусских производителей цемента в демпиге на рынке Украины. Однако белорусская стороны все эти обвинения называла необоснованными. Претензий по поставкам арматуры до последнего времени не звучало.

 
 
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Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину арматуры и цемента.
 
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