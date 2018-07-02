Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано. Это футболист, «стоимостью» 40 миллионов евро, пишет «Наша Нива».



«Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Но нет проблем, это можно обсуждать», – сказал Марадона. Кроме Марадоны к Лосано также проявляют интерес клубы «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».



Это не единственные новости о Диего, тренер также заявил, что готов бесплатно возглавить сборную Аргентины. «Да, я бы сделал», – сказал Марадона, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он вернуться в сборную Аргентины в качестве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марадона хочет «купить» игрока для брестского «Динамо» за 40 миллионов евро Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга...