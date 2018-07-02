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Марадона хочет «купить» игрока для брестского «Динамо» за 40 миллионов евро

03.07.2018 17:30 — Разное | KYKY  
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано. Это футболист, «стоимостью» 40 миллионов евро, пишет «Наша Нива». 

«Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Но нет проблем, это можно обсуждать», –  сказал Марадона. Кроме Марадоны к Лосано также проявляют интерес клубы  «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».

Это не единственные новости о Диего, тренер также заявил, что готов бесплатно возглавить сборную Аргентины. «Да, я бы сделал», – сказал Марадона, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он вернуться в сборную Аргентины в качестве. 

 
 
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга...
 
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