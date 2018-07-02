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Марадона хочет «купить» игрока для брестского «Динамо» за 40 миллионов евро
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано. Это футболист, «стоимостью» 40 миллионов евро,
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Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что хотел бы приобрести для своей команды 22-летнего мексиканского полузащитника Ирвинга...
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