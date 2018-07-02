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Ювелир подари витебскому музею серебряный самолет, размером со спичечный коробок
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Ювелир Андрей Жизневский подарил витебскому музею модель самолета из серебра. О том, в честь чего был сделан подарок Андрей не рассказал,
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Ювелир Андрей Жизневский подарил витебскому музею модель самолета из серебра. О том, в честь чего был сделан подарок Андрей не рассказал, пишет БелТа.
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