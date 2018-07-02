|
Бывшего главу БПС-Сбербанка назначили торговым представителем России в Китае
>
Сергей Инюшин, который до марта этого года возглавлял беларуский БПС-Сбербанк, назначен Дмитрием Медведевым торговым представителем России в Китае,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Инюшин, который до марта этого года возглавлял беларуский БПС-Сбербанк, назначен Дмитрием Медведевым торговым представителем России в Китае, пишет TUT.by. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)