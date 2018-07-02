Сергей Инюшин, который до марта этого года возглавлял беларуский БПС-Сбербанк, назначен Дмитрием Медведевым торговым представителем России в Китае, пишет TUT.by.



Сергей Инюшин возглавил БПС-Сбербанк, который является «дочкой» крупнейшего банка России, два года назад, перейдя c поста первого зампреда правления дочернего банка Сбербанка в Казахстане.



После недавней встречи с Александром Лукашенко глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в ближайшее время БПС-Сбербанк возглавит новый руководитель. Как сообщил TUT.BY информированный источник, белорусский банк возглавит Игорь Меркулов, который является управляющим Омским отделением Сбербанка. По словам источника TUT.by, Инюшин «давно интересовался Китаем», поэтому его уход не стал «сюрпризом». Кроме того, беларуские власти давно хотели видеть на руководящей должности этого банка гражданина Беларуси. «Достигнут компромисс: председатель правления – из России, глава набсовета – беларус», – пояснил собеседник.



Для справки: в настоящее время наблюдательный совет БПС-Сбербанка возглавляет экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, а ныне член постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывшего главу БПС-Сбербанка назначили торговым представителем России в Китае Сергей Инюшин, который до марта этого года возглавлял беларуский БПС-Сбербанк, назначен Дмитрием Медведевым торговым представителем России в Китае, пишет TUT.by. ...