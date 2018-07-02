«Беларусь поздравляет». Пожелания соотечественникам от Натальи Кочановой

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Тёплые слова и самые искренние пожелания сегодня звучат весь день. С самым важным государственным праздником белорусов поздравляют спортсмены и артисты, дипломаты и политики.

На связи с нами – глава Администрации Президента Наталья Кочанова.