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«Беларусь поздравляет». Пожелания соотечественникам от Натальи Кочановой

03.07.2018 18:08 — Разное | ОНТ  
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Тёплые слова и самые искренние пожелания сегодня звучат весь день. С самым важным государственным праздником белорусов поздравляют спортсмены и артисты, дипломаты и политики.

На связи с нами – глава Администрации Президента Наталья Кочанова. 

 
 
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​Тёплые слова и самые искренние пожелания ззвучат весь день. С самым важным государственным праздником белорусов поздравляют спортсмены и артисты, дипломаты и...
 
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