Отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС одобрен ENSREG

Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет об итогах партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС, представленный в июне 2018 года, говорится в пресс--релизе Европейской комиссии.

"Отчет, который был представлен белорусским властям в июне 2018 года, теперь одобрен Европейская группа по надзору в сфере ядерной безопасности. Полный отчет и подробные рекомендации по обеспечению ядерной безопасности в Беларуси будут опубликованы на веб-сайте ENSREG вместе с резюме", - сказано в пресс-релизе.

Там отмечено, что в докладе подтверждается адекватная характеристика ядерной безопасности, установленной национальным регулятором на момент выдачи лицензии в 2014 году.

Кроме того, в докладе, по информации ЕК, содержатся рекомендации, требующие тщательного отслеживания и ряд мер, которые еще предстоит осуществить.

"Комиссия призывает белорусские власти разработать Национальный план действий, чтобы обеспечить своевременное выполнение всех мер по повышению безопасности. Комиссия заявляет о своей готовности участвовать в обзоре осуществления этого плана действий", - подчеркнуто в пресс-релизе.

В ЕК напомнили, что европейские эксперты 12-16 марта посещали Беларусь в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС. "В духе добрососедских отношений все стороны конструктивно работали во время этого экспертного обзора с обязательством повысить прозрачность и улучшить ядерную безопасность. Предоставленная информация позволила провести всестороннюю техническую оценку в соответствии со сферой действия стресс-теста ЕС и обеспечить равное отношение к Беларуси", - добавили там.

"Комиссия считает, что сотрудничество в области ядерной безопасности является центральной темой в партнерстве ЕС с Беларусью и продолжит обсуждение последующих мер по выполнению рекомендаций", - подытожили в ЕК.

В 2016 году БелАЭС провела самооценку рисков и безопасности, результаты которой были направлены на рассмотрение в регулирующий орган - Госатомнадзор. На основе отчета станции был подготовлен национальный доклад о стресс-тестах Белорусской АЭС. Доклад в конце октября 2017 года был передан в Европейскую комиссию для проведения партнерской проверки в соответствии с согласованной сторонами процедурой.

В течение двух месяцев (с 13 ноября 2017 года по 13 января 2018 года) национальный доклад о стресс-тестах БелАЭС был открыт для общественных консультаций. Вопросы, включая поступившие от европейских регулирующих органов, неправительственных экологических организаций и общественных объединений, были направлены ENSREG в начале февраля 2018 года в Госатомнадзор для подготовки ответов.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").