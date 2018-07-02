Госсекретарь США поздравил народ Беларуси с Днем независимости

Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник от лица американской администрации поздравил белорусский народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Беларусь.

"Примите наши искренние поздравления в связи с этим событием. Пусть предстоящий год будет благополучным и мирным для обеих наших стран", - говорится в поздравлении госсекретаря, распространенном госдепартаментом США.

Кроме того, М.Помпео отметил, что "Соединенные Штаты всегда готовы поддерживать суверенитет и независимость Беларуси".

"Мы продолжаем сотрудничать с правительством и народом Беларуси для того, чтобы укрепить дипломатические структуры и уважение основных свобод", - также говорится в поздравлении.

В Беларуси 3 июля отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. Он установлен в честь освобождения столицы страны Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.