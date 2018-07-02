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Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе

03.07.2018 17:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подросток травмирован в результате ДТП в Дрогичинском районе.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла вечером второго июля.

Легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. За рулем легковушки Audi находился 36-летний брестчанин. Подросток внезапно выехал на дорогу из-за автобуса, который стоял на левой обочине.

Пострадавший велосипедист был доставлен в больницу с травмами.

В середине июня в Бресте троллейбус наехал на 12-летнюю велосипедистку (читать далее).

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Подросток травмирован в результате ДТП в Дрогичинском районе. По информации ГАИ Брестской области, авария произошла вечером второго июля. ...
 
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