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Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе
Новости Беларуси. Подросток травмирован в результате ДТП в Дрогичинском районе.
По информации ГАИ Брестской области, авария произошла вечером второго июля.
Легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. За рулем легковушки Audi находился 36-летний брестчанин. Подросток внезапно выехал на дорогу из-за автобуса, который стоял на левой обочине.
Пострадавший велосипедист был доставлен в больницу с травмами.
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Новости Беларуси. Подросток травмирован в результате ДТП в Дрогичинском районе. По информации ГАИ Брестской области, авария произошла вечером второго июля. ...
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