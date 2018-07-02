ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств

03.07.2018 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В адрес главы государства и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от лидеров других стран, иностранных политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств

Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ и Европейского союза. В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции, король Иордании, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Сирии и многих других государств.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В адрес главы государства и белорусского народа поступают многочисленные поздравления от лидеров других стран, иностранных политических и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родственники убитой в США уроженки Слуцка: мы не хотим, чтобы её имя полоскали в грязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика