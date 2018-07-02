Моя твоя не понимай

В повестке дня: о корректировке таможенной стоимости, социально-экономическим и бюджетным последствиям этой процедуры; об ответственности импортеров в случае непризнания таможней сертификатов происхождения; проблема зачета НДС и взыскание пени с таможенных представителей, а также предложения по совершенствованию международной системы таможенного транзита и гарантий.





ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ТОЛЧЕЯ





Бизнес-сообщество не один год пытается решить данные проблемы. Безрезультатно. Органы госуправления жестко стоят на своем, не считая аргументы и факты белорусских производителей товаров и услуг достаточно обоснованными, чтобы менять принятый порядок таможенного и налогового регулирования.





Бизнес указывает на те налоговые, административные и регуляторные барьеры, которые мешают ему работать, снижают конкурентоспособность товаров и услуг, а органы госуправления настаивают на своей правде: «Мы все делаем правильно, внедряем новые методы работы, работаем строго по закону, в соответствии с международными нормами и правилами».





Для чиновников претензии бизнеса по таможенному или налоговому законодательству не носят системного характера, требующего изменения законодательства. Есть отдельные спорные случаи, которые необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.





Президент РБ приказал вести диалог с бизнесом. Вот правительство его и ведет. Ему же не сказали, что бизнес прав, не написали методичку о том, как трактовать и применять на практике принцип добросовестности предпринимателя или конституционный принцип презумпции невиновности.





Александр Лукашенко принял директиву N4 и декрет N7 о развитии предпринимательства. Чиновники, вооружившись процедурами, регламентами и инструментами блокировки «плохих» мнений, включились в процесс интерпретации этого законодательного набора добрых напутствий от президента.





К общественно-консультативным советам добавился Совет по развитию предпринимательства, который сейчас почкуется путем создания аналогичных советов при каждом облисполкоме и Мингорисполкоме.





Трудно понять логику создания такой сети советов, если сам президентский Совет превратился в место редкого обмена мнениями между чиновниками и бизнесменами без никакого выхлопа в виде улучшения качества делового климата или кадровых решений.









БИЗНЕС В НОМЕНКЛАТУРНОЙ ДИАЛОГОВОЙ КОЛЕЕ





Бизнес поставили в жесткую диалоговую колею. Ему для ознакомления, внесения предложений и изменений регулярно представляют проекты нормативных актов, но требуют ответа в течение 1-4 рабочих дней. В аналогичную ситуацию поставлен Совет. Совмин использует его для имитации согласования предлагаемых проектов с бизнесом.





Существующий формат рассмотрения предложений не предполагает участия автора поправки или предложения в дальнейшем рассмотрении предложенного проекта нормативного акта. Получается, что член Совета прилагает усилия, инвестирует время, ресурсы и внимание в надежде улучшить качество предложенных документов и, как следствие, качество делового климата и институтов экономического развития.





В итоге произведенный интеллектуальный продукт никому не нужен. В существующей системе согласования предложенных решений (бегунок с необходимостью получить около 60 подписей) Совет не имеет права голоса, тем более, права вето. По факту нарушается еще одно требование президента - без согласия Совета не принимать ни одного нормативного акта, регулирующего бизнес-климат.





Председатель Совета, одновременно руководитель аппарата Совмина Александр Турчин попал в сложное положение. Как чиновник он подчиняется своему начальнику в лице премьер-министра Андрея Кобякова. Как у руководителя Совета у него другой начальник - Александр Лукашенко.





Президент публично сказал, что он также является бизнес-омбудсменом. Находясь в такой иерархической переделке, Турчин пытается выполнять функцию арбитра, примиряющего стороны. В спокойном, чрезмерно осторожном тоне он прилагает усилия убедить их внимательнее слышать аргументы другу друга, находить компромиссы при помощи Совета.





Для руководителей министерств и ведомств номенклатурный вес председателя Совета, как и всего этого президентского органа, зависит от того, насколько обязательными для исполнения являются его решения, а также может ли Совет повлиять на увольнение/повышение по карьерной лестнице.





Лукашенко дал в руки Совету и в первую очередь его председателю большие полномочия. Бери и пользуйся, повышай свой номенклатурный вес, твори добро для национальных производителей и тем самым для страны.





Инструменты в руках самые разнообразные: предложение своей повестки для Совмина, публичное высказывание мнения Совета по разным проблемам с предложением к правительству принять позицию бизнеса, активное использование СМИ для отражения своей позиции, наконец, обращение к президенту принять кадровые решения в связи с тем, что руководители министерств и ведомств торпедируют процесс создания в стране благоприятных условий для развития бизнеса, не выполняют требования декрета N7 и директивы N4.









ЧЬИ СЛОВО И ДОКУМЕНТЫ ГЛАВНЕЕ?





Проблему корректировки таможенной стоимости на заседании Совета представил Сергей Новицкий, гендиректор СООО «Хенкель баутехник». Он с убийственными фактами и аргументами показал, как белорусская таможня резко увеличивает регуляторные издержки бизнеса, «убивает» время импортера без всякой видимой пользы для бюджета, производителей и потребителей.





Новицкий напомнил, что с 1 января 2018г. вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который обещал упрощение растаможки товаров. Бизнесу обещали сократить время регистрации декларации в 2 раза, выпуска товаров - в 6 раз, если не будет обнаружено рисков. К сожалению, для деклараций, которые подлежат контролю таможенной стоимости, это правило не работает.





Бизнесу обещали упростить документооборот, отказаться от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации. По факту «сотрудники таможни требуют предоставления всего пакета сопроводительных документов в бумажном виде и оригинальных копий сертификатов соответствия на каждый товар (предоставляются органом по сертификации за отдельную плату), при каждой поставке».





Электронный документооборот оказался связанным требованиями предоставления бумажных носителей.





Главная проблема - корректировка таможенной стоимости. Несмотря на наличие этой острой проблемы, белорусские власти расширили список товаров, по которым проводится корректировка таможенной стоимости.





«В связи с корректировкой таможенной стоимости таможенные платежи увеличиваются от 24% до 288% (в зависимости от продукта)», - подсчитал Новицкий и привел в доказательство факты для оценки затрат рабочего времени бизнеса:





«На каждую поставку готовится список из десяти документов, что составляет от 50 до 150 листов бумаги. В их числе: товаросопроводительные документы (экспортная декларация, CMR, инвойс), письмо от поставщика по специфике ценообразования (неизменно для каждой партии от одного поставщика), подписанный прайс-лист, действующий на указанный период, контракт с поставщиком (заключен на 5 лет), платежное поручение по инвойсу за товар (согласно контракту - отсрочку платежа), документы по реализации оцениваемых товаров на территории ЕАЭС (договоры с клиентами, ТТН, платежные поручения и др.)».





Корректировка таможенной стоимости - это когда импортер завозит в страну товар, предоставляет все необходимые документы, в т.ч. инвойс и договор, а таможня подвергает сомнению цену и устанавливает свою.





Как указывает Новицкий, «по факту инспектор ПТО в обязательном порядке корректирует заявленную таможенную стоимость в сторону увеличения, если товар в таможенной базе попал под корректировку, даже несмотря на наличие всех необходимых документов».





В такой ситуации теряют смысл получение всех необходимых документов, проведение переговоров с производителями товаров и получение скидок и привлекательных цен, потому как белорусская таможня сама решает, какова должна быть цена импортируемого товара для растаможки.





Теоретически решение таможни можно оспорить, но для импортера это означает существенный рост издержек, который, понятное дело, таможня и правительство не компенсируют, если импортер доказал свою правоту.





Таким образом, документы коммерческой организации, все полученные разрешения, сертификаты и решения оказываются слабее, чем субъективное мнение представителя таможни. Это грубое нарушение одного из важнейших принципов, установленных в декрете N7, - добросовестности предпринимателя.





Действия органов госуправления в отношении производителей товаров и услуг игнорируют базовые принципы взаимоотношений бизнеса и власти: докажите, что ваш контракт и инвойс - не липа; докажите, что заявленная вами цена производителя - это не сговор; докажите, что ваши клиенты (поставщики, партнеры) - не лжепредприниматели; докажите, что вы будете использовать данный товар только для своего производства.





В такой ситуации никто не может планировать коммерческую деятельность хотя бы на год - таможня или налоговая (по своим вопросам) могут по-своему интерпретировать цену импорта, порядок уплаты налогов и платежей и обрушить на голову бизнеса дополнительные платежи и разорительные пени (штрафы).





Более того, корректировка таможенной стоимости может произойти через несколько лет после импорта товаров. В этом случае бизнес уходит в зону убытков. Он продал товар, сформировав цену на фактическим затратам, а через пару-тройку лет его вызывают в таможню и говорят:





«По нашему мнению, вы занизили таможенную стоимость товаров. Вам нужно доплатить $-тысяч, а еще за эти годы набежала пеня на $-десятков тысяч».





В такой ситуации импортеры завышают цену импорта, чтобы заложить в цену риски корректировки таможенной стоимости, что, в конечном итоге, приводит к потере ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта, а также потребительских товаров на внутреннем рынке.





Более того, как отметил Сергей Варивода, председатель совета директоров группы компаний «Интеллект», такой подход к оценке импорта приводит к потере бюджетных поступлений от налога на прибыль. По его мнению, «заложником спора госорганов становится белорусский предприниматель».





Требование Лукашенко толковать любые неясности и споры в пользу предпринимателя полностью игнорируется.





На заседании Совета бизнес и органы госуправления обменялись мнениями. Каждый остался при своем. Председатель Совета Турчин апеллировал к сторонам жить дружно и пойти навстречу друг другу, не поддерживая ни одну из сторон. Такого рода призывы похожи на обращения к волкам не есть мяса. Проблема носит глубокий системный характер.





Бизнес свою позицию высказал четко, аргументированно и обоснованно. Он сделал расчеты выгод для бюджета, бизнеса и общества. Органы госуправления же продолжают оставаться в старой колее «не пущать, запрещать, не принимать, заставлять», не удосуживаясь подтвердить свою позицию научно валидными аргументами.





Такой же спор между бизнесом и властью имеет место по НДС, по скандальному указу N488, уплате налога на прибыль. Везде против бизнеса консолидированно выступают органы власти. Понятное дело, они категорически не хотят отдавать «ни пяди своей земли».





В таком противостоянии очень важно иметь председателя Совета по развитию предпринимательства с четкой, пропредпринимательской позицией, со смелостью использовать все законные инструменты влияния на принимаемые решения.





К сожалению, Турчин пока выступает этаким номенклатурным котом Леопольдом, призывающим всех к миру, добру и дружбе. А в это время все больше белорусских предпринимателей и инвесторов увозят свои производства, деньги и идеи за рубеж.





Активно идет эмиграция мозгов и квалифицированных рабочих рук, а белорусское правительство ведет себя, как будто это оно на пару с номенклатурой создает добавленную стоимость в стране.





Пока молчит бизнес-омбудсмен страны. Пора дать волшебного пенделя. Иначе бизнес совсем потеряет надежду, а Совет - остатки репутации.