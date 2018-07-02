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Статкевича отправили на Окрестина "досиживать сутки"

03.07.2018 17:29 — Разное | Партизан  
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Оппозиционного политика Николая Статкевича после задержания доставили на Окрестина.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга Статкевича Марина Адамович:

"В ЦИПе подтвердили, что Николай Статкевич у них. Сказали, что «недосиженное». Интересно, на сколько еще раз можно растянуть те «недосиженные» 10 суток?", - написала она.

Напомним, политик был арестован сегодня возле своего дома накакуне организованной им акции "солидарности и освобождения", которая так и не состоялась. Участников акции задерживали еще на подходе в месту сбора у станции метро "Парк Челюскинцев". Всего было задержано около 30 человек.

 
 
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Оппозиционного политика Николая Статкевича после задержания доставили на Окрестина.
 
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