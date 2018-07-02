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Статкевича отправили на Окрестина "досиживать сутки"
Оппозиционного политика Николая Статкевича после задержания доставили на Окрестина.
Об этом сообщила в «Фейсбуке» супруга Статкевича Марина Адамович:
"В ЦИПе подтвердили, что Николай Статкевич у них. Сказали, что «недосиженное». Интересно, на сколько еще раз можно растянуть те «недосиженные» 10 суток?", - написала она.
Напомним,
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Оппозиционного политика Николая Статкевича после задержания доставили на Окрестина.
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