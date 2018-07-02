Лапко вышла во второй раунд Уимблдона

Поединок первого раунда против представительницы США Кристины Макхейл (90) начался в понедельник, 2 июля. При счете 5:7, 7:5, 3:2 он из-за наступления темноты был остановлен и перенесен на сегодня. В доигровке белоруска была сильнее, выиграв третий сет со счетом 7:5.





Во втором круге соревнований Лапко сразится против немки Юлии Гергес (13).









Напомним, накануне свои матчи на Уимблдоне провели Виктория Азаренко (87) и Арина Соболенко (32).





Азаренко праздновала успех над россиянкой Екатериной Александровой (110), а вот Соболенко потерпела поражение от румынки Михаэлы Бузареску (28).





В 1/16 финала Азаренко сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой.





Sputnik . Сегодня также свой стартовый поединок на Уимблдоне проведет Александра Саснович. Ее соперницей будет представительница Чехии Петра Квитова, передает















