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Лапко вышла во второй раунд Уимблдона
Белорусская теннисистка Вера Лапко (№82 в рейтинге WTA) с победы начала выступление на Уимблдонском турнире.
Поединок первого раунда против представительницы США Кристины Макхейл (90) начался в понедельник, 2 июля. При счете 5:7, 7:5, 3:2 он из-за наступления темноты был остановлен и перенесен на сегодня. В доигровке белоруска была сильнее, выиграв третий сет со счетом 7:5.
Во втором круге соревнований Лапко сразится против немки Юлии Гергес (13).
Напомним, накануне свои матчи на Уимблдоне провели Виктория Азаренко (87) и Арина Соболенко (32).
Азаренко праздновала успех над россиянкой Екатериной Александровой (110), а вот Соболенко потерпела поражение от румынки Михаэлы Бузареску (28).
В 1/16 финала Азаренко сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой.
Сегодня также свой стартовый поединок на Уимблдоне проведет Александра Саснович. Ее соперницей будет представительница Чехии Петра Квитова, передает
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№82 в рейтинге WTA) с победы начала выступление на Уимблдонском турнире.
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