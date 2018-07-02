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"День независимости": парад армии с разорванным сердцем
В начале этого года о проведении масштабных военных парадов в столице задумался президент США Дональд Трамп. А в Беларуси споры о военных парадах в Минске, вреде или пользе от них не утихают уже не первый год.
Так почему же, хоть парады проводят армии многочисленных и самых разных стран, в Беларуси военный парад вызывает каждый год столько эмоций?
Новая старая идея
Военный парад – это торжественный проход военных, часто вместе с боевой техникой и авиацией, который обычно приурочен к какой-то важной исторической дате или событию, иногда к завершению крупных военных учений и даже реальных боевых действий.
Парады используются для демонстрации военной мощи противникам, укрепления веры населения в свои вооруженные силы, для ощущения единства между армией и гражданским населением, популяризации службы в армии, для чествования военнослужащих и ветеранов за их службу и жертвы.
Тот же Трамп об этом неоднократно говорил еще до своей инаугурации – парад, по его мнению, должен быть проведен в честь тех, кто возвращается с войн в Ираке и Афганистане, а также чтобы показать миру настоящую военную мощь Америки.
Критики идеи Трампа в США заявляют, что жажда к парадам отражает авторитарные и милитаристские склонности Трампа, а сам парад – лишние расходы на миллионы долларов. С другой стороны напоминают, что парады десятками и так проводятся в небольших городах США каждый год, обычно, когда в город после службы за рубежом возвращаются военнослужащие, или на День ветеранов. А также упоминается, что любые расходы на большой парад в Вашингтоне будут каплей в море $ 700-миллиардного военного бюджета США.
Со времен падения Трои
Военный парад – действительно древняя мировая традиция, которая когда-то имела непосредственный военный смысл: солдаты воевали в плотных рядах, которые должны были стремительно и слаженно маневрировать и сохранять строй, чтобы победить.
Таким образом, на параде каждый боец мог показать реальные боевые умения и показать качество своего вооружения.
Сейчас на параде также можно демонстрировать свои новейшие танки, самолеты и оружие, однако обычно в этом участвует лишь небольшая часть армии, поэтому по парадным частям невозможно судить о вооружении всей армии. С другой стороны, строевая подготовка, хотя уже не используется на поле боя, свидетельствует о дисциплине солдат, о том, могут ли они слаженно действовать как одна команда.
Строевая подготовка, да еще и под музыку, создает особый психологический настрой и является определенным армейским «тимбилдингом», которому уже около трех тысяч лет. Поэтому в любой более-менее значительной армии мира она остается неотъемлемой частью подготовки молодых солдат.
«День независимости» с ностальгией по московскому кнуту?
Обычно белорусские критики парадов обращают внимание на финансовые расходы от него и на следы от гусениц танков на минском асфальте. В прошлом году внимание людей привлек также случай с танком Т-72, водитель которого не справился с управлением и сбил столб на проспекте Независимости.
Говорят также о неудобствах и пробках из-за перекрытых улиц. Однако почти любые мероприятия в центре Минска – это расходы и неудобства для жителей. Кому-то мешает слишком громкое празднование дня рождения и звуки взрывов от фейерверков, кому-то – свадебный кортеж, кому-то – городской велопробег или марафон. Многие вещи стоят своих расходов.
«Парад – это зрелище и символ. Не так важно, что парад радует глаз, главное, что он вызывает мысли, наполняет высоким духом, заставляет сердце быстрее биться и пробуждает фантазию. Если за ним стоит вдохновляющая история, он тысячу раз стоит своих затрат», – писал Марк Твен после того, как посмотрел британский парад во время празднования юбилея британской королевы Виктории.
Стоит ли вдохновляющая история за белорусским военным парадом 3 июля?
Это день освобождения Минска от немецких оккупантов в 1944 году. Однако это освобождение совсем не стало началом белорусской независимости. Бои за саму Беларусь закончились только в конце месяца.
Сама Беларусь, как была в начале войны только ресурсом и территорией, которую резала на части коммунистическая Москва по своему желанию, так и осталась – Сталин отдал значительную часть Западной Беларуси Польше, чтобы задобрить своих западных союзников.
Таким образом «победная» БССР 1945 года утратила территорию по итогам своей «победы в Великой Отечественной Войне». Чем здесь вдохновляться?
Настоящий вопрос не в том, нужен ли нам военный парад на День Независимости, а в том, какое отношение белорусская независимость имеет к 3 июля.
За независимость Беларуси под красными звездами
Белорусская армия и другие силовые структуры призваны защищать независимость Республики Беларусь, однако парад 3 июля не имеет никакого отношения к этой великой идее. Сталин, наверное, переворачивается в гробу, когда в Минске говорят, что Советская армия воевала за белорусскую независимость.
В СССР и до войны, и после нее белорусов убивали и сажали в ГУЛАГ за попытки что-то сделать для независимости Беларуси или даже высказаться в пользу этой идеи.
Общество хочет поверить в свою армию, но ему трудно верить, что по улицам Минска идет защищать белорусскую независимость армия, которая фактически недалеко ушла по символике и идеям от советского (т.е. враждебного идеям белорусской независимости) стандарта – те же звезды, почти та же форма, те же погоны, почти те же флаги.
Не стоит военным журналистам из газеты «Во славу Родины» (да, она до сих пор не сменила название на белорусскоязычное) упрекать гражданских за скептическое отношение к армейским парадам 3 июля. Было бы правильнее, чтобы сама армия каждый день и делами, и символично убеждала людей, что она действительно готова воевать за независимость своей страны.
Со своей стороны сторонникам независимости следует ценить белорусскую армию даже в таком виде. Как бы сейчас ни выглядела наша армия, без нее не может существовать белорусское государство.
Наши военные требуют нашей моральной поддержки, заслуживают уважения и помощи в идейной борьбе с советским идеологическим зомби.
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В начале этого года о проведении масштабных военных парадов в столице задумался президент США Дональд Трамп. А в Беларуси споры о военных парадах в Минске, вреде...
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