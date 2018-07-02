"День независимости": парад армии с разорванным сердцем

Так почему же, хоть парады проводят армии многочисленных и самых разных стран, в Беларуси военный парад вызывает каждый год столько эмоций?





Новая старая идея





Военный парад – это торжественный проход военных, часто вместе с боевой техникой и авиацией, который обычно приурочен к какой-то важной исторической дате или событию, иногда к завершению крупных военных учений и даже реальных боевых действий.





Парады используются для демонстрации военной мощи противникам, укрепления веры населения в свои вооруженные силы, для ощущения единства между армией и гражданским населением, популяризации службы в армии, для чествования военнослужащих и ветеранов за их службу и жертвы.





Тот же Трамп об этом неоднократно говорил еще до своей инаугурации – парад, по его мнению, должен быть проведен в честь тех, кто возвращается с войн в Ираке и Афганистане, а также чтобы показать миру настоящую военную мощь Америки.





Критики идеи Трампа в США заявляют, что жажда к парадам отражает авторитарные и милитаристские склонности Трампа, а сам парад – лишние расходы на миллионы долларов. С другой стороны напоминают, что парады десятками и так проводятся в небольших городах США каждый год, обычно, когда в город после службы за рубежом возвращаются военнослужащие, или на День ветеранов. А также упоминается, что любые расходы на большой парад в Вашингтоне будут каплей в море $ 700-миллиардного военного бюджета США.





Со времен падения Трои





Военный парад – действительно древняя мировая традиция, которая когда-то имела непосредственный военный смысл: солдаты воевали в плотных рядах, которые должны были стремительно и слаженно маневрировать и сохранять строй, чтобы победить.





Таким образом, на параде каждый боец ​​мог показать реальные боевые умения и показать качество своего вооружения.





Сейчас на параде также можно демонстрировать свои новейшие танки, самолеты и оружие, однако обычно в этом участвует лишь небольшая часть армии, поэтому по парадным частям невозможно судить о вооружении всей армии. С другой стороны, строевая подготовка, хотя уже не используется на поле боя, свидетельствует о дисциплине солдат, о том, могут ли они слаженно действовать как одна команда.





Строевая подготовка, да еще и под музыку, создает особый психологический настрой и является определенным армейским «тимбилдингом», которому уже около трех тысяч лет. Поэтому в любой более-менее значительной армии мира она остается неотъемлемой частью подготовки молодых солдат.