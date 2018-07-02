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Оборудование для АЗС

03.07.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Оборудование для АЗС

Автозаправочные станции (АЗС) являются важнейшими объектами, которые предназначены, дабы безопасно хранить, перекачивать топливо, а также обеспечивать общий контроль его состояния. Данные объекты используют уже продолжительное время и за долгие годы применения АЗС неоднократно улучшали, изменяя конструкционные особенности и функционал, наряду с материалами для производства оборудования.

Между тем, одно из обязательных условий для долговременного и безопасного функционирования АЗС – установка оборудования от надежных поставщиков. В частности, от компании EconomAZS, являющейся структурным подразделением «Петрометал Украина», ориентированной на сегменты бюджетного и средне-бюджетного формата. Как информирует ресурс компании http://www.economazs.com, имеется мощная производственная база на трех заводах в Харькове, Красилове и Херсоне, благодаря которой выпускается отличное оборудование для АЗС и мини-АЗС, при использовании самых современных технологий и материалов высшего качества. Вся предлагаемая компанией продукция соответствует техническим условиям и стандартам EN 12285-1, что подтверждено сертификатами соответствия, а также полной технической документацией.

Оснащение автозаправочной станции должно осуществляться по жестким требованиям, так как любая АЗС – опасный производственный объект. При неправильном выборе оборудования возможен не только крупный финансовый и материальный ущерб, но и человеческие жертвы.

Между тем, подобное оборудование может быть передвижной (мобильной) либо стационарной станцией, комплексом для обеспечения доставки и хранения топлива, который также используют при работах по заправке и смазке.

В оснащение для АЗС также относят:

*системы по контролю и учету топлива;
*устройства для обеспечения подачи топлива и горюче-смазочных материалов;
*оборудование для фильтрации (тонкая очистка топлива);
*передвижные пункты-станции для заправки;
*насосы для перекачки ГСМ и замены жидкостей;
*топливозаправочные пункты;
*резервуары под нефтепродукты;
*контейнерные автозаправочные станции и пр.

 
 
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Автозаправочные станции (АЗС) являются важнейшими объектами, которые предназначены, дабы безопасно хранить, перекачивать топливо, а также обеспечивать общий...
 
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