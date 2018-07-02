Оборудование для АЗС

Автозаправочные станции (АЗС) являются важнейшими объектами, которые предназначены, дабы безопасно хранить, перекачивать топливо, а также обеспечивать общий контроль его состояния. Данные объекты используют уже продолжительное время и за долгие годы применения АЗС неоднократно улучшали, изменяя конструкционные особенности и функционал, наряду с материалами для производства оборудования.
Между тем, одно из обязательных условий для долговременного и безопасного функционирования АЗС – установка оборудования от надежных поставщиков. В частности, от компании EconomAZS, являющейся структурным подразделением «Петрометал Украина», ориентированной на сегменты бюджетного и средне-бюджетного формата. Как информирует ресурс компании
Оснащение автозаправочной станции должно осуществляться по жестким требованиям, так как любая АЗС – опасный производственный объект. При неправильном выборе оборудования возможен не только крупный финансовый и материальный ущерб, но и человеческие жертвы.
Между тем, подобное оборудование может быть передвижной (мобильной) либо стационарной станцией, комплексом для обеспечения доставки и хранения топлива, который также используют при работах по заправке и смазке.
В оснащение для АЗС также относят:
*системы по контролю и учету топлива;
*устройства для обеспечения подачи топлива и горюче-смазочных материалов;
*оборудование для фильтрации (тонкая очистка топлива);
*передвижные пункты-станции для заправки;
*насосы для перекачки ГСМ и замены жидкостей;
*топливозаправочные пункты;
*резервуары под нефтепродукты;
*контейнерные автозаправочные станции и пр.