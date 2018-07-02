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«Беларусь. На пути к Независимости». Дед Талаш – самый старый участник Великой Отечественной

03.07.2018 18:30 — Разное | ОНТ  
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Площадь Якуба Коласа в Минске: в центре – сам писатель, по бокам – герои его книг. Понятно: Сымон-Музыка – персонаж вымышленный, а вот Деда Талаша скульптор (ещё один наш земляк – Заир Азгур) лепил ещё с натуры. В рубрике «Беларусь. На пути к Независимости» – то, о чём вы наверняка не знали. 

Для этого в 1943-м году Талаша, которому на тот момент было 99, спецрейсом отправили в Москву. После выхода повести «Дрыгва» он – едва ли не главная белорусская знаменитость. А вы знаете ещё примеры, когда слава приходит в настолько преклонном возрасте?

Коренной полешук – родился в 1844-м в деревне Новосёлки и до 75-ти лет совершенно ничем не выделялся. Но уже в советско-польскую войну в 1919-м крепко повздорил с оккупантами и ушёл в лес партизанить. Благо идти тут совсем недалеко.

Заканчивал ту войну уже в статусе разведчика Красной армии. Якуб Колас Деда Талаша образца 1920-х описывал так: «На голове красноармейская шапка. Вместо заношенного полушубка – костюм военного покроя. И обут не в лапти, а в добротные сапоги. Брюки суконные с лампасами, как у заправского генерала».

В начале Великой Отечественной уже 97-летний Талаш был сначала арестован немцами, потом освобожден, и… что бы вы думали? Опять начал партизанить. А кто если не он? Символ народного гнева и народной борьбы. Понимал это и Якуб Колас, выбирая героя для своего бестселлера.

После освобождения страны Талаш вернулся в родную деревню и прожил там до 103-х лет. Он считается самым старым участником Великой Отечественной и архитипичным белорусом, жившим по актуальному и сейчас принципу: «чужого не надо, но и своё не отдадим».

 
Теги: Минск
 
 
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​Площадь Якуба Коласа в Минске: в центре – сам писатель, по бокам – герои его книг. Понятно: Сымон-Музыка – персонаж вымышленный, а вот Деда Талаша скульптор (ещё...
 
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