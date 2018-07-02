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День Республики в Сморгони продолжается
03.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Сама природа благоприятствует сегодня празднованию Дня Независимости в нашем городе. Прекратившийся к началу праздничных мероприятий дождь, солнце, время от времени выглядывающее из-за облаков, теплая погода, насыщенная интересная программа, добрые улыбки, хорошее настроение – всё это позволяет испытывать радость от того, что мы живем в мирной стране.
После окончания митинга-реквиема у памятника погибшим воинам и партизанам два автобуса с горожанами отправились на возложение цветов к мемориальному комплексу «Переправа».
Валентина БУЖИНСКАЯ.
Фото автора.
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Сама природа благоприятствует сегодня празднованию Дня Независимости в нашем городе. Прекратившийся к началу праздничных мероприятий дождь, солнце, время от...
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