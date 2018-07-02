День Республики в Сморгони продолжается

Сама природа благоприятствует сегодня празднованию Дня Независимости в нашем городе. Прекратившийся к началу праздничных мероприятий дождь, солнце, время от времени выглядывающее из-за облаков, теплая погода, насыщенная интересная программа, добрые улыбки, хорошее настроение – всё это позволяет испытывать радость от того, что мы живем в мирной стране.