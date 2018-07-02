Юные вороновчане также празднуют





Сегодня о своей большой и малой родине спели и самые юные жители нашего края. В концертной программе детский блок прошел под названием “Мы — будущее страны”. Воспитанники школ икусств района выходили на сцену с яркими музыкальными номерами. А затем продолжали праздновать, присоединяясь к своим сверстникам и друзъям в парке. Для детей на протяжении дня работали различные площадки, мастер аквагрима, батуты. Среди ребят оказалось немало и футбольных болельщиков.

Наши юные земляки не только вволю наслаждались сладостями. Большим спросом у них пользовалась и солдатская каша. Приготовили и привезли ее военнослужащие-пограничники, а радушно приглашали пробовать — Мария Петюкевич и Валентина Руселевич из Заболотского центра культуры и досуга. По их словам, первые 20 литров гречки гости праздника съели за час. Детвора им в этом здорово помогла.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора, Ольги МЕЛЬКО и Марины КОНДРАТОВИЧ.





















































































































































