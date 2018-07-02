ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные вороновчане также празднуют

03.07.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Юные вороновчане также празднуют

Сегодня о своей большой и малой родине спели и самые юные жители нашего края. В концертной программе детский блок прошел под названием “Мы — будущее страны”. Воспитанники школ икусств района выходили на сцену с яркими музыкальными номерами. А затем продолжали праздновать, присоединяясь к своим сверстникам и друзъям в парке. Для детей на протяжении дня работали различные площадки, мастер аквагрима, батуты. Среди ребят оказалось немало и футбольных болельщиков.

Наши юные земляки не только вволю наслаждались  сладостями. Большим спросом у них пользовалась и солдатская каша. Приготовили и привезли ее военнослужащие-пограничники, а радушно приглашали пробовать — Мария Петюкевич и Валентина Руселевич из Заболотского центра культуры и досуга. По их словам, первые 20 литров гречки гости праздника съели за час. Детвора им в этом здорово помогла.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора, Ольги МЕЛЬКО и Марины КОНДРАТОВИЧ.


Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют
Юные вороновчане также празднуют

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня о своей большой и малой родине спели и самые юные жители нашего края. В концертной программе детский блок прошел под названием “Мы — будущее страны”....
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль Audi сбил 13-летнего велосипедиста в Дрогичинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика