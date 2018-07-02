«Мерседес-лонг-кабриолет» припарковали на Советской площади. В Гродно открыли уникальную автовыставку

Появление экипажей любительских объединений «Винтаж», «Технодром» и «Гризли» Гродненского городского центра культуры неизменно вызывает восторг публики. И сегодня не было отбоя от желающих посидеть за рулем раритетных авто, сфотографироваться на память или рассмотреть в деталях, например, уникальный для Беларуси «Мерседес-лонг-кабриолет».









Белоснежный красавец в длину достигает почти шестиметров и является украшением сегодняшнего автопоказа.



– В этом году автомобиль отмечает 75-летие, – рассказывает руководитель авторетроклуба «Винтаж» Сергей Мукосей. – В свое время, вероятнее всего, его использовали для приема важных делегаций. Автомобиль прекрасно сохранился и нередко является украшением современных свадебных кортежей. Прогулки по городу на ретротехнике популярны у туристов и гостей города.



Старожил коллекции – ГАЗ-12 ЗИМ – первый представительский «газовский» автомобиль с оленем на эмблеме не теряет популярности у гродненцев. Именно у него чаще всего «залипала» детвора, да и взрослых от элегантного авто было не оттащить. Теперь о таком транспорте иногда говорят – «первый советский лимузин»: в салоне на большом и мягком диване, откидных сидениях могли разместиться до семи человек. ЗИМ – еще и самый старый экземпляр среди экспонатов выставки: «родился» автомобиль в 1951 году.









Порадовали коллекционеры и любителей военной техники. Эффектно, рождая клубы дыма, на площади появился послевоенный мотоцикл МВ-750. Мощная машина когда-то использовалась в танковых войсках. И сейчас о ее боевом прошлом напоминают две стойки на коляске для крепления ручного пулемета. Сегодня техника сменила крутой нрав и все чаще становится участником военно-исторических реконструкций и мотофестивалей.









На протяжении нескольких часов во всех подробностях желающие могли рассмотреть не только ретроавтомобили, современные мощные мотоциклы, но и прицениться к новеньким моделям Geely, Hyundai и Nissan – автомобили этих марок также демонстрировались на выставке техники. Помимо возможности заглянуть в салон машин, что говорится с иголочки, гости могли получить исчерпывающие комментарии от профессионалов отрасли, а также сделать фото на память.













