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ЧМ-2018: сборная Швеции в 1/8 финала оказалась сильнее швейцарцев
Футболисты из Швеции пробились в четвертьфинал мирового форума благодаря единственному голу Эмиля Форсберга в середине второго тайма.
В самой концовке игры команда Швейцарии осталась в меньшинстве после удаления Ланга, а скандинавы могли получить возможность удвоить перевес с пенальти. Однако арбитр матча, посмотрев видеоповтор, решил не назначать одиннадцатиметровый в ворота «крестоносцев».
В следующем раунде плей-офф команде с севера Европы будет противостоять победитель последней пары 1/8 финала – Колумбия-Англия.
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Футболисты из Швеции пробились в четвертьфинал мирового форума благодаря единственному голу Эмиля Форсберга в середине второго тайма.
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