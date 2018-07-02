ЧМ-2018: сборная Швеции в 1/8 финала оказалась сильнее швейцарцев

Футболисты из Швеции пробились в четвертьфинал мирового форума благодаря единственному голу Эмиля Форсберга в середине второго тайма.

В самой концовке игры команда Швейцарии осталась в меньшинстве после удаления Ланга, а скандинавы могли получить возможность удвоить перевес с пенальти. Однако арбитр матча, посмотрев видеоповтор, решил не назначать одиннадцатиметровый в ворота «крестоносцев».

В следующем раунде плей-офф команде с севера Европы будет противостоять победитель последней пары 1/8 финала – Колумбия-Англия.

