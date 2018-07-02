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«Беларусь поздравляет». Олег Новицкий, Александр Солодуха и другие белорусы направляют тёплые пожелания землякам

03.07.2018 19:30 — Разное | ОНТ  
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Тёплые слова соотечественникам сегодня адресуют спортсмены и артисты, дипломаты, политики, космонавты. Люди, которыми гордится страна, и благодаря которым, Беларусь знают далеко за её пределами. 

Подробнее – в видеоинформации.

 
 
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​Тёплые слова соотечественникам сегодня адресуют спортсмены и артисты, дипломаты, политики, космонавты. Люди, которыми гордится страна, и благодаря которым,...
 
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