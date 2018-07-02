Молодая белоруска погибла во Львове от отравления угарным газом

Двое минчан (парень и девушка) отравились угарным газом в одном из домов Львова. Парень выжил и доставлен в больницу, девушку же спасти не удалось.

Трагедия случилась в центре города, в доме по улице Клепаровской. Девушку 1996-го года рождения обнаружили мёртвой в ванной комнате. Парень – на год младше, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Работники газовой службы перекрыли подачу газа в квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» УК Украины.