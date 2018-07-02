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Молодая белоруска погибла во Львове от отравления угарным газом
Двое минчан (парень и девушка) отравились угарным газом в одном из домов Львова. Парень выжил и доставлен в больницу, девушку же спасти не удалось.
Трагедия случилась в центре города, в доме по улице Клепаровской. Девушку 1996-го года рождения обнаружили мёртвой в ванной комнате. Парень – на год младше, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.
Работники газовой службы перекрыли подачу газа в квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» УК Украины.
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Двое минчан (парень и девушка) отравились угарным газом в одном из домов Львова. Парень выжил и доставлен в больницу, девушку же спасти не удалось.
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