ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вся мощь белорусской армии: в Минске прошел парад на День независимости

03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси отмечают главный праздник страны – День Независимости. В этот день 74 года назад Минск освободили от нацистов. Поздравляла и принимала поздравления и корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Суворовцы-барабанщики, за ними 19 пеших колонн и 23 парадных расчета военной техники. В одном строю белорусы, русские и впервые китайцы. Впервые чеканят шаг в пешей колонне и девушки-военные, сменив боевую форму на парадную юбку.

Принимает парад – президент Беларуси, главнокомандующий. Александр Лукашенко призвал к международному диалогу ради укрепления безопасности в мире.

«Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китайской народной Республикой нашими стратегическими партнерами. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены», – заявил он во время выступления.

Парад главное событие дня независимости. С каждым годом он все масштабней. Зрители увидели всю мощь белорусской армии и вспомнили победу. «Я сразу вспоминаю тот танк, который был во время войны, ту пушку и смотрю, как изменилось всё», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко.

Кульминация парада – красочное авиашоу. Высший пилотаж летчики демонстрировали 7 минут. По всей Беларуси весь день тысячи праздничных площадок. В Минске самая масштабная возле Дворца спорта.

Поздравляли и соревновались. Мужчины выясняли, кто сильнее? Международные состязания по силовому экстриму – традиция Дня независимости. Силачи пробовали поднять 400 килограммов.

В фотогород превратилась одна из зеленых зон Минска. Гости делали селфи в военной форме и на фоне миниатюрной боевой техники. А автолюбители рассматривали эксклюзивные ретроавто разных лет.

Завершится празднование Дня Независимости там, где и началось – с парада у стелы «Минск-Город-герой». Белорусы в одно время и в один голос исполнят гимн страны. Это уже традиция на День Независимости, как и праздничный салют, который раскрасит небо над Беларусью.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте президента России.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный праздник Беларуси торжественно отметили по всей стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика