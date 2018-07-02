Вся мощь белорусской армии: в Минске прошел парад на День независимости

В Беларуси отмечают главный праздник страны – День Независимости. В этот день 74 года назад Минск освободили от нацистов. Поздравляла и принимала поздравления и корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Суворовцы-барабанщики, за ними 19 пеших колонн и 23 парадных расчета военной техники. В одном строю белорусы, русские и впервые китайцы. Впервые чеканят шаг в пешей колонне и девушки-военные, сменив боевую форму на парадную юбку.

Принимает парад – президент Беларуси, главнокомандующий. Александр Лукашенко призвал к международному диалогу ради укрепления безопасности в мире.

«Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с Китайской народной Республикой нашими стратегическими партнерами. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены», – заявил он во время выступления.

Парад главное событие дня независимости. С каждым годом он все масштабней. Зрители увидели всю мощь белорусской армии и вспомнили победу. «Я сразу вспоминаю тот танк, который был во время войны, ту пушку и смотрю, как изменилось всё», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Карпенко.

Кульминация парада – красочное авиашоу. Высший пилотаж летчики демонстрировали 7 минут. По всей Беларуси весь день тысячи праздничных площадок. В Минске самая масштабная возле Дворца спорта.

Поздравляли и соревновались. Мужчины выясняли, кто сильнее? Международные состязания по силовому экстриму – традиция Дня независимости. Силачи пробовали поднять 400 килограммов.

В фотогород превратилась одна из зеленых зон Минска. Гости делали селфи в военной форме и на фоне миниатюрной боевой техники. А автолюбители рассматривали эксклюзивные ретроавто разных лет.

Завершится празднование Дня Независимости там, где и началось – с парада у стелы «Минск-Город-герой». Белорусы в одно время и в один голос исполнят гимн страны. Это уже традиция на День Независимости, как и праздничный салют, который раскрасит небо над Беларусью.

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте президента России.