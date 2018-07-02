Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Швеции завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018.

Во вторник в 1/8 финала шведские футболисты одолели сборную Швейцарии. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0, на 66-й минуте гол забил Эмиль Форсберг.

Швейцария выбыла из борьбы за медали, а Швеция в четвертьфинале сыграет с победителем пары Колумбия - Англия.