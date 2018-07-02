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Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Сборная Швеции завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018.
Во вторник в 1/8 финала шведские футболисты одолели сборную Швейцарии. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0, на 66-й минуте гол забил Эмиль Форсберг.
Швейцария выбыла из борьбы за медали, а Швеция в четвертьфинале сыграет с победителем пары Колумбия - Англия.
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Сборная Швеции завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018. Во вторник в 1/8 финала шведские футболисты одолели сборную Швейцарии. Встреча,...
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