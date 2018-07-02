|
Саснович в 1-м круге Уимблдона выбила одну из главных фавориток турнира
Белоруска Александра Саснович вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона, выбив в стартовом матче одну из главных фавориток турнира.
В 1/64 финала Александра Саснович в трех сетах победила 7-ю ракетку мира чешку Петру Квитову — 6:4, 4:6, 6:0.
В 1/32 финала соперницей Александры Саснович будет американка Тэйлор Таусенд.
(Будет дополнено).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Александра Саснович вышла во 2-й раунд одиночного разряда Уимблдона, выбив в стартовом матче одну из главных фавориток турнира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)