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«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

03.07.2018 19:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим наблюдает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

Виктория Ходосок, СТВ:
Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля на время переоборудовали в гоночный трек. Праздничное утро началось с забега лыжероллеров, нелегкая борьба разворачивалась среди автогонщиков – спортсменов и любителей. Здесь можно было поуправлять игрушечными танками, порисовать, увидеть образцы электромобилей.

Также была организована гастрономическая программа.

Еще больше подробностей праздника – в видеоматериале.

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

 
 
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Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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