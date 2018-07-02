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«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»
Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим наблюдает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Также была организована гастрономическая программа.
Еще больше подробностей праздника – в видеоматериале.
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Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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