Фудкорт, город мастеров и концерт белорусских исполнителей. Народные гуляния развернулись около Дворца спорта 3 июля

Новости Беларуси. Центр столицы 3 июля собрал десятки тысяч жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь развернулись основные гуляния.

На площадке у Дворца спорта работает огромный фудкорт, гастрономическая программа не оставит равнодушными даже гурманов. Но, как говорится, не только хлеба, но и зрелищ. Здесь уже состоялись десятки развлекательных мероприятий. Обо всем по порядку готова рассказать корреспондент СТВ Алена Сырова.









Алена Сырова, СТВ:

Минчане и гости столицы устремились в эпицентр праздника – на площадку около Дворца спорта. Фудкорт, город мастеров, концертная программа и соревнования самых сильных мужчин планеты (минимальный вес штанг – 100 кг). И это далеко не всё, чем удивляли гостей праздника.





Гости праздника:





Хотелось пожелать белорусам в этот замечательный праздник мира, добра и ясного неба. Здоровья всем!





Спасибо, что пришли поддержать нас.





Беларусь очень красивая, чистая. У нас самые добрые люди в Европе.

А в Верхнем городе зрителей удивляли концертом. Здесь звучали песни о Беларуси. Группы «Палац», «Стары Ольса», «Харошкі» и NaviBand выступили на праздничной сцене.









Нам падабаецца наша краіна, таму што ў яе вельмі багатая гісторыя – славутая, якая прайшла многія перыяды.





Любим Беларусь за мирное небо над головой, красивую природу…





Прекрасная страна, прекрасный город.





Здесь люди чтят национальные традиции. Концерт очень интересный.

Алена Сырова:

Праздновать День Независимости здесь продолжат до 23 часов – в это время горожане и гости города исполнят гимн Республики Беларусь.

Подробности – в видеоматериале.