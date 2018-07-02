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Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки
Новости Беларуси. Продуктами резидента Парка высоких технологий – компании Synesis – пользуются миллионы человек по всему миру. Перед ее разработками не смогли устоять Министерство обороны США и NASA. Не удивительно, что очередная сенсационная новинка вызвала резонанс международного масштаба. Тысячи немигающих глаз на страже нашей безопасности.
Василий Ядченко, пресс-секретарь группы компаний «Синезис»:
Посмотрите в камеру – вас охраняют.
Василий Ядченко:
В арсенале умной системы масса навыков – от распознавания номерных знаков авто до прогулов уроков школьниками.
Василий Ядченко:
Сегодня белорусская разработка пользуется спросом по всему миру.
Василий Ядченко:
Но и на отечественном рынке подобный высокотехнологичный продукт востребован. Не за горами Европейские игры 2019 года. Впервые отечественная IT-компания возьмет на себя очень ответственную организационную часть.
Василий Ядченко:
Все спортивные здания и площадки программа нарисует в 3D и смоделирует возможные сценарии поведения людей. Анализ самых различных ситуаций сможет гарантировать участникам и зрителями удобство и безопасность.
Василий Ядченко:
Мир вокруг нас стремительно развивается, и за IT-технологиями будущее. У нашей страны есть все шансы стать одной из лучших в мире площадок для развития высокотехнологичного бизнеса.
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Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки
Новости Беларуси. Продуктами резидента Парка высоких технологий – компании Synesis – пользуются миллионы человек по всему миру. Перед ее разработками не смогли...
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