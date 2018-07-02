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Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

03.07.2018 19:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продуктами резидента Парка высоких технологий – компании Synesis – пользуются миллионы человек по всему миру. Перед ее разработками не смогли устоять Министерство обороны США и NASA. Не удивительно, что очередная сенсационная новинка вызвала резонанс международного масштаба. Тысячи немигающих глаз на страже нашей безопасности.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко, пресс-секретарь группы компаний «Синезис»:
Установлено большое количество видеокамер, которые принадлежат как МВД, так и МЧС, КГБ. Мы же позволяем их объединить в одну общую систему. Мы стремимся к тому, чтобы Беларусь стала умной страной, где соблюдаются права на личную жизнь, и при этом соблюден баланс с тем, чтобы всегда оперативно и эффективно можно было найти преступника.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Посмотрите в камеру – вас охраняют.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко:
Если отфиксируется лицо, которое находится в розыске – сразу поступает сигнал. Мы не просто можем найти преступника, но и отследить все его движение по городу в течении, например, дня.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

В арсенале умной системы масса навыков – от распознавания номерных знаков авто до прогулов уроков школьниками.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко:
За один день вносится в базу данных все школьники, преподаватели, технический персонал, родители. Достаточно одной камеры на вход и одной камеры на выход. Когда школьник зашел в помещение, его родителям в одном из мессенджеров приходит сообщение, что ваш сын в школе. Если он не пришел в школу – также родителям приходит оповещение.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Сегодня белорусская разработка пользуется спросом по всему миру.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко:
Наша система установлена в московском метрополитене и объединяет более 7000 камер, отслеживая там безопасность. Эта же система буквально совсем недавно в Баку позволила найти преступников. Она же установлена в Ирландии.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Но и на отечественном рынке подобный высокотехнологичный продукт востребован. Не за горами Европейские игры 2019 года. Впервые отечественная IT-компания возьмет на себя очень ответственную организационную часть.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко:
Мы будем разрабатывать специальную программу, которая будет заниматься транспортным обеспечением участников. То есть такой мини-Uber мы создаем. Собственная мини-система по расселению гостей и участников создается. Потому что это же не только гостиницы, это и другие объекты проживания.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Все спортивные здания и площадки программа нарисует в 3D и смоделирует возможные сценарии поведения людей. Анализ самых различных ситуаций сможет гарантировать участникам и зрителями удобство и безопасность.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Василий Ядченко:
Будет просмотрено, как двигаются люди. То есть где возможны так называемые узкие горлышки, где возможно скопление людей. И тогда мы перенаправим потоки движения. Внутри мы разработаем логистику, чтобы было удобнее перемещаться. Это же поможет организовать систему общественного и личного транспорта.

Найти преступника, узнать о прогулах школы или обеспечить гостей Европейских игр транспортом: востребованные белорусские IT-разработки

Мир вокруг нас стремительно развивается, и за IT-технологиями будущее. У нашей страны есть все шансы стать одной из лучших в мире площадок для развития высокотехнологичного бизнеса.

 
 
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Новости Беларуси. Продуктами резидента Парка высоких технологий – компании Synesis – пользуются миллионы человек по всему миру. Перед ее разработками не смогли...
 
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