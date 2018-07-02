ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

03.07.2018 18:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости.

Глава государства напомнил, что 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси – город Минск. Поэтому особые слова признательности глава государства выразил ветеранам. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно. Но наша страна не забывает уроки истории. И сегодня мы демонстрируем миролюбивую политику в отношениях со всеми странами.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Александр Лукашенко особенно подчеркнул инициативу Беларуси масштабного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Минск говорит на весь мир. И этот голос имеет силу потому, что белорусы не торгуют своей памятью. Ценности и традиции нашей государственности настолько понятны и близки, что родиной Беларусь стала даже для тех, кто вырос в одной большой стране. Плюсы жизни под крыльями с суверенным размахом отмечают герои и того, и нашего времени: фронтовики, партизаны узники концлагерей.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

После войны попал волей судьбы в Беларусь. Сравнительно с другими республиками, мне нравится лучше Беларусь.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Хотели половину народа уничтожить, чтобы не было такого, как белорусы, народа. Сколько спалили деревень…

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Помню эту радость, когда освободили наши русские. И я спрашиваю у мамы, что я помню: кто-то меня на руках несет и цветы на танки бросают. Она говорит: «Когда освободили наши, русские освободили, и цветы бросали на танки». Вот эта радость мне запомнилась.

Этот праздник такой… Говорят: «Из горя плачут от радости».

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Уважением к возрасту, предкам проникнут весь ментальный код. Поэтому именно эту дату для Дня Независимости и выбрали белорусы. Ее в историю страны вписали не канцелярскими чернилами политического собрания, а потом и кровью, отстаивая свое достоинство.

Александр Лукашенко: «День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси»

Александр Лукашенко: «Мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены»

О том, что третий день июля – день родовой памяти для Беларуси, знают даже на Ближнем Востоке: выходцы из нашей страны поддержали свои убеждения мини-парадом.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Сегодня в Израиле проходят такие же, но маленькие парады ветеранов войны – людей, которые произошли отсюда, выходцы из Беларуси. Они встречаются, помнят, что сегодня фактически тот день, когда их тоже освободили, несмотря на то, что они сегодня живут совсем в другом месте, их сердце находится немало здесь, на этой земле. Города Беларуси для них – это дом, улицы Минска для них – это дом. Особенно те, кто участвовал в освобождении, – партизаны, ветераны.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Не каждая страна смогла выдержать молох оккупации. Даже самые древние государства покрывались пылью забвения. Поэтому не в каждой столице и такой парад есть. А если и есть, то в Беларуси можно найти еще что-то, утраченное другими странами.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Иван Никитчук, депутат Государственной думы Российской Федерации:
Первый раз на белорусском параде был. На московском много раз, а на белорусском – первый раз. Но впечатления отличные, просто замечательные. Душа радуется. Сяброў с праздником!

С белорусским «сябры», как и с нашим праздником Независимости, с каждым годом знакомятся все больше и больше иностранцев. Прям-таки целое паломничество получается. О Беларуси объективно – через объектив фотокамеры.

Швейцарец Николя Ригетти – обладатель фотооскара – обычно об одном и том же событии дважды не рассказывает. Но тут особый случай, поэтому вновь, как и год назад, он расчехлил камеру.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Николя Ригетти, фотограф (Швейцария):
Много, что удивляет: люди, хорошая архитектура. Каждый раз это какие-то новые впечатления о Беларуси.

Иностранные журналисты – в белорусских майках-вышиванках, а дипломаты – с бутоньерками в цветах нашего флага. Суверенная позиция Беларуси – партнерство ради мира.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Нынешняя позиция Беларуси абсолютно верная – надо продолжать мирное развитие планеты во избежание самых страшных последствий, которые могут быть в случае развязывания ядерной войны. Я эту позицию – и не только я, но и все страны СНГ – абсолютно разделяем.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Позиция Беларуси очень сильная. Она выделяется своими предложениями относительно «Хельсинки-2». Это очень важная, необходимая в наше тревожное время инициатива. Эту инициативу все поддерживают.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Это блестящая возможность для любого народа (в данном случае – для белорусского народа и государства) участвовать в общечеловеческом прогрессе, принося свой вклад и, что не менее важно, воспользоваться в достижении этого прогресса в полном объеме.

Беларусь была и остается донором стабильности и зачастую на перекрестке глобализационных угроз. Выбор один – для мирного неба надо иметь свой зонт безопасности.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Парад – это еще и отражение международного положения Беларуси. Наша страна – участник огромных переговорных площадок. Российские военные – это сложившаяся традиция. А вот такую роту почетного караула мы еще не видели.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Хань Цзе, командир парадного расчета:
Здесь лучшие представители своих родов войск. Мы тем самым демонстрируем приверженность к сотрудничеству с Беларусью, в том числе и в военно-технической сфере.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Кому ехать в Беларусь, китайские военные конкурс устроили. В итоге выбрали 66 военнослужащих. Но самым близким во всех смыслах выступлением для зрителей стало театрализованное представление «Мой родны кут».

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Единство всех регионов символизировали 2 тысячи школьников и студентов.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Евгений Пустовой, СТВ:
День Беларуси отмечает вся Беларусь, каждый уголок малой родины. Парад проходит ежегодно, и ежегодно такой интерес у зрителей.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Отмечать должны этот праздник, потому что для нас это самый дорогой, самый долгожданный, самый светлый праздник.

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мне очень понравился и сам парад, особенно прохождение пограничников 3-й бригады внутренних войск. Ну а театрализованное – у нас такого еще не было.

Ну а лучший журналистский эпитет ко Дню Независимости – это название праздничного информационного эфира на СТВ – «Беларусь навсегда».

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тело девушки было обнаружено в ванной. 22-летняя минчанка погибла во Львове из-за отравления угарным газом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика