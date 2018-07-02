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Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы
Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости.
Глава государства напомнил, что 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси – город Минск. Поэтому особые слова признательности глава государства выразил ветеранам. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно. Но наша страна не забывает уроки истории. И сегодня мы демонстрируем миролюбивую политику в отношениях со всеми странами.
Александр Лукашенко особенно подчеркнул инициативу Беларуси масштабного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности.
Минск говорит на весь мир. И этот голос имеет силу потому, что белорусы не торгуют своей памятью. Ценности и традиции нашей государственности настолько понятны и близки, что родиной Беларусь стала даже для тех, кто вырос в одной большой стране. Плюсы жизни под крыльями с суверенным размахом отмечают герои и того, и нашего времени: фронтовики, партизаны узники концлагерей.
После войны попал волей судьбы в Беларусь. Сравнительно с другими республиками, мне нравится лучше Беларусь.
Хотели половину народа уничтожить, чтобы не было такого, как белорусы, народа. Сколько спалили деревень…
Помню эту радость, когда освободили наши русские. И я спрашиваю у мамы, что я помню: кто-то меня на руках несет и цветы на танки бросают. Она говорит: «Когда освободили наши, русские освободили, и цветы бросали на танки». Вот эта радость мне запомнилась.
Этот праздник такой… Говорят: «Из горя плачут от радости».
Уважением к возрасту, предкам проникнут весь ментальный код. Поэтому именно эту дату для Дня Независимости и выбрали белорусы. Ее в историю страны вписали не канцелярскими чернилами политического собрания, а потом и кровью, отстаивая свое достоинство.
О том, что третий день июля – день родовой памяти для Беларуси, знают даже на Ближнем Востоке: выходцы из нашей страны поддержали свои убеждения мини-парадом.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Не каждая страна смогла выдержать молох оккупации. Даже самые древние государства покрывались пылью забвения. Поэтому не в каждой столице и такой парад есть. А если и есть, то в Беларуси можно найти еще что-то, утраченное другими странами.
Иван Никитчук, депутат Государственной думы Российской Федерации:
С белорусским «сябры», как и с нашим праздником Независимости, с каждым годом знакомятся все больше и больше иностранцев. Прям-таки целое паломничество получается. О Беларуси объективно – через объектив фотокамеры.
Швейцарец Николя Ригетти – обладатель фотооскара – обычно об одном и том же событии дважды не рассказывает. Но тут особый случай, поэтому вновь, как и год назад, он расчехлил камеру.
Николя Ригетти, фотограф (Швейцария):
Иностранные журналисты – в белорусских майках-вышиванках, а дипломаты – с бутоньерками в цветах нашего флага. Суверенная позиция Беларуси – партнерство ради мира.
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Беларусь была и остается донором стабильности и зачастую на перекрестке глобализационных угроз. Выбор один – для мирного неба надо иметь свой зонт безопасности.
Парад – это еще и отражение международного положения Беларуси. Наша страна – участник огромных переговорных площадок. Российские военные – это сложившаяся традиция. А вот такую роту почетного караула мы еще не видели.
Хань Цзе, командир парадного расчета:
Кому ехать в Беларусь, китайские военные конкурс устроили. В итоге выбрали 66 военнослужащих. Но самым близким во всех смыслах выступлением для зрителей стало театрализованное представление «Мой родны кут».
Единство всех регионов символизировали 2 тысячи школьников и студентов.
Евгений Пустовой, СТВ:
Отмечать должны этот праздник, потому что для нас это самый дорогой, самый долгожданный, самый светлый праздник.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ну а лучший журналистский эпитет ко Дню Независимости – это название праздничного информационного эфира на СТВ – «Беларусь навсегда».
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Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы
Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр...
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