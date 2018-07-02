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Тело девушки было обнаружено в ванной. 22-летняя минчанка погибла во Львове из-за отравления угарным газом

03.07.2018 18:32 — Разное | СТВ  
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Во Львове погибла 22-летняя жительница Минска.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Происшествие случилось днем второго июля. Вероятнее всего, двое белорусов отравились угарным газом.

Смерть 22-летней девушки констатировали до приезда скорой помощи, а 21-летний минчанин был госпитализирован.

По информации Главного управления Национальной полиции в Львовской области, тело погибшей было обнаружено в ванной. В квартире также был обнаружен молодой человек, с которым девушка вместе путешествовала и снимала квартиру. 

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. На теле белоруски не были обнаружены телесные повреждения. По предварительной информации медиков, смерть наступила в результате отравления угарным газом. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

В конце 2016 года трагически погибла известная белорусская модель Наталья Макей (читать далее).  

 
Теги: Минск
 
 
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Во Львове погибла 22-летняя жительница Минска. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета. Происшествие случилось днем второго июля. Вероятнее...
 
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