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Тело девушки было обнаружено в ванной. 22-летняя минчанка погибла во Львове из-за отравления угарным газом
Во Львове погибла 22-летняя жительница Минска.
Об этом
Происшествие случилось днем второго июля. Вероятнее всего, двое белорусов отравились угарным газом.
Смерть 22-летней девушки констатировали до приезда скорой помощи, а 21-летний минчанин был госпитализирован.
По
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. На теле белоруски не были обнаружены телесные повреждения. По предварительной информации медиков, смерть наступила в результате отравления угарным газом.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.
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Тело девушки было обнаружено в ванной. 22-летняя минчанка погибла во Львове из-за отравления угарным газом
Во Львове погибла 22-летняя жительница Минска. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета. Происшествие случилось днем второго июля. Вероятнее...
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