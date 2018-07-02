Госсекретарь США поздравил народ Беларуси с Днем независимости

"Примите наши искренние поздравления в связи с этим событием. Пусть предстоящий год будет благополучным и мирным для обеих наших стран", - говорится в поздравлении госсекретаря, распространенном госдепартаментом США.





Кроме того, М.Помпео отметил, что "Соединенные Штаты всегда готовы поддерживать суверенитет и независимость Беларуси".





"Мы продолжаем сотрудничать с правительством и народом Беларуси для того, чтобы укрепить дипломатические структуры и уважение основных свобод", - также говорится в поздравлении.





По информации пресс-службы, поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза.

Как подчеркнули в пресс-службе, поздравления в адрес президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.



