ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США поздравил народ Беларуси с Днем независимости

03.07.2018 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник от лица американской администрации поздравил белорусский народ с национальным праздником - Днем независимости Республики Беларусь.

"Примите наши искренние поздравления в связи с этим событием. Пусть предстоящий год будет благополучным и мирным для обеих наших стран", - говорится в поздравлении госсекретаря, распространенном госдепартаментом США.

Кроме того, М.Помпео отметил, что "Соединенные Штаты всегда готовы поддерживать суверенитет и независимость Беларуси".

"Мы продолжаем сотрудничать с правительством и народом Беларуси для того, чтобы укрепить дипломатические структуры и уважение основных свобод", - также говорится в поздравлении.

По информации пресс-службы, поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

В числе направивших поздравления Папа Римский Франциск, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Иордании Абдалла II, император Японии Акихито.

Главу государства и белорусский народ поздравили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Болгарии, Франции, Италии, Турции, ОАЭ, Алжира, Сирии, Палестины, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы, генерал-губернатор Австралийского союза. 

Как подчеркнули в пресс-службе, поздравления в адрес президента Беларуси и белорусского народа с Днем Независимости продолжают поступать.


 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник от лица американской администрации поздравил белорусский народ с национальным праздником - Днем...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь в моем сердце!» Так называлась концертная программа исполнителей эстрадного творчества Вороновщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика