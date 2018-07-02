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Футбольная сборная Швеции вышла в ¼ финала чемпионата мира
Футбольная сборная Швеции вышла в ¼ финала чемпионата мира. 3 июля в Санкт-Петербурге шведы обыграли швейцарцев — 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Эмиль Форсберг.
Соперник сборной Швеции в четвертьфинале определится в сегодняшнем матче 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии. Он начнется в 21:00 на стадионе "Спартак" в Москве.
Уже известны следующие пары ¼ финала: Бразилия — Бельгия (6 июля), Уругвай — Франция (6 июля), Россия — Хорватия (7 июля).
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Футбольная сборная Швеции вышла в ¼ финала чемпионата мира. 3 июля в Санкт-Петербурге шведы обыграли швейцарцев — 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Эмиль...
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