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В Армении разыскивают бывшего министра обороны

03.07.2018 19:10 — Разное | Партизан  
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Экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян объявлен в розыск по делу о событиях 1 марта 2008 года - массовые беспорядки в Ереване.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы.

Согласно информации, 3 июля руководитель следственной группы, которая занимается расследованием уголовного дела в связи с событиями 1-2 марта 2008 года, возбудил уголовное дело в связи с насильственным свержением конституционного строя Армении со стороны министра обороны и других лиц в период с 23 февраля по 2 марта.

Уголовное дело присоединено к делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года.

На основе добытых доказательств было принято решение привлечь экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна в качестве обвиняемого по 1 части 1 статьи 300 УК Армении (Узурпация государственной власти) за то, что он вместе с другими лицами по предварительной договоренности сверг конституционный строй.

Рано утром 1 марта 2008 года полиция напала на палаточный городок, в котором разместились несогласные с итогами президентских выборов граждане.

Вечером того же дня 10 человек были жестоко убиты в самом центре армянской столицы. По мнению многих экспертов, если подниматься по цепочке приказов, начальной точкой бойни в центре города окажется лично Кочарян.
 
 
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Экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян объявлен в розыск по делу о событиях 1 марта 2008 года - массовые беспорядки в Ереване.
 
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