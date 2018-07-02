В Армении разыскивают бывшего министра обороны

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы.





Согласно информации, 3 июля руководитель следственной группы, которая занимается расследованием уголовного дела в связи с событиями 1-2 марта 2008 года, возбудил уголовное дело в связи с насильственным свержением конституционного строя Армении со стороны министра обороны и других лиц в период с 23 февраля по 2 марта.





Уголовное дело присоединено к делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года.





На основе добытых доказательств было принято решение привлечь экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна в качестве обвиняемого по 1 части 1 статьи 300 УК Армении (Узурпация государственной власти) за то, что он вместе с другими лицами по предварительной договоренности сверг конституционный строй.





Рано утром 1 марта 2008 года полиция напала на палаточный городок, в котором разместились несогласные с итогами президентских выборов граждане.





Вечером того же дня 10 человек были жестоко убиты в самом центре армянской столицы. По мнению многих экспертов, если подниматься по цепочке приказов, начальной точкой бойни в центре города окажется лично Кочарян.