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Милиционеры выпустили правозащитников. В Первомайском РУВД остается 21 человек

03.07.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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Всего правоохранители задержали 28 человек. Об этом сообщил активист Илья Добротвор, которого задерживали два раза.

«Продержали три часа, задерживали два раза, хотя я и говорил, что работал по заданию редакции. Отпустили меня и правозащитников. Остается там 21 человек. На каком юридическом основании их держат, неизвестно. Сами милиционеры говорят, что проводят «опрос»».

Сейчас ОМОНовцы пишут рапорты. Скорее всего задержанных заберут на Окрестина, говорит Илья Добротвор.

«Там Спарыш, Нина Багинская, женщина из Калинковичей. У ее в 17:00 был поезд, она просила отпустить, но известно, к ней не прислушались».
 
 
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Всего правоохранители задержали 28 человек. Об этом сообщил активист Илья Добротвор, которого задерживали два раза.
 
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