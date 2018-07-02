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Фотофакт: Одна из военнослужащих отмаршировала на параде в Минске босиком

03.07.2018 18:54 — Разное | Партизан  
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Любопытный снимок с военного парада в Минске опубликовало агентство Reuters.



Как свидетельствует фото, одна из военнослужащих прошла строевым шагом перед трибуной, на котором разместились высшие должностные лица Беларуси, без туфли. На снимке видно, что у женщины натерты ноги, что пытались исправить пластырем.

Обращает на себя внимание и то, что у всех женщин-военнослужащих одинаковые прически -- "хвостик", заправленный под пороллоновый шарик. Хотя уставом форма женской прически не предусмотрена. 

В этом году женщины-военнослужащие впервые принимали участие в параде на 3 июля.

В женский парадный расчет вошли 175 человек. Месяц назад они приехали в Минск со всей страны, чтобы ежедневно тренироваться строевому шагу. Критериями отбора служил рост не ниже 175 см, стройное телосложение и возраст, который ограничили, за редким исключением, 35 годами.

Примечательно и то, что министр внутренних дел Шуневич в этот раз не решился надеть на парад форму НКВД. 

 
Теги: Минск
 
 
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Любопытный снимок с военного парада в Минске опубликовало агентство Reuters.
 
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