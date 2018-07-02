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Александра Саснович неожиданно выбила Петру Квитову в первом круге «Уимблдона»

03.07.2018 20:12 — Разное | ОНТ  
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Александра Саснович одержала победу в стартовом раунде «Уимблдона». Белоруска, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге, переиграла двукратную победительницу этого престижного турнира Петру Квитову из Чехии (7-й номер в рейтинге WTA). 

Саснович не испугал авторитет соперницы. Первые два сета прошли в упорной борьбе – 6:4, 4:6. А вот третья партия закончилась чистой победой нашей теннисистки – 6:0. 

С успешным стартом на престижном турнире Александру Саснович поздравил Александр Лукашенко. 

 
 
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Александра Саснович одержала победу в стартовом круге «Уимблдона». Белоруска, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге, переиграла двукратную победительницу...
 
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