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Александра Саснович неожиданно выбила Петру Квитову в первом круге «Уимблдона»
Александра Саснович одержала победу в стартовом раунде «Уимблдона». Белоруска, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге, переиграла двукратную победительницу этого престижного турнира Петру Квитову из Чехии (7-й номер в рейтинге WTA).
Саснович не испугал авторитет соперницы. Первые два сета прошли в упорной борьбе – 6:4, 4:6. А вот третья партия закончилась чистой победой нашей теннисистки – 6:0.
С успешным стартом на престижном турнире Александру Саснович поздравил Александр Лукашенко.
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Александра Саснович одержала победу в стартовом круге «Уимблдона». Белоруска, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге, переиграла двукратную победительницу...
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