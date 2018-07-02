Александра Саснович неожиданно выбила Петру Квитову в первом круге «Уимблдона»

Александра Саснович одержала победу в стартовом раунде «Уимблдона». Белоруска, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге, переиграла двукратную победительницу этого престижного турнира Петру Квитову из Чехии (7-й номер в рейтинге WTA).

Саснович не испугал авторитет соперницы. Первые два сета прошли в упорной борьбе – 6:4, 4:6. А вот третья партия закончилась чистой победой нашей теннисистки – 6:0.

С успешным стартом на престижном турнире Александру Саснович поздравил Александр Лукашенко.