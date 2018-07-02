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Территория большого праздника в центре Гродно

03.07.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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После полудня основная программа празднования Дня Независимости развернулась в центре Гродно, охватив парк имени Жилибера, площадь Ленина, улицу Советскую и Советскую площадь. Гости с удовольствием прогуливались от одной площадки к другой, становясь зрителями или активными участниками происходящего. Не упустить важное, посетить самое интересное помогли программы, которыми снабжали прохожих сотрудники «Гродзенскай праўды». 



На площади Ленина открылось арт-кафе. На сцене с получасовыми концертами сменяли друг друга известные гродненские коллективы: духовой оркестр «Гарадзенскія трубы», ансамбли «Неман», «Гарадніца», «Барвінак», «Гарадзенцы», «Фабричный колорит», «Гармония». Затем их сменили артисты эстрадных студий «Струны сердца» и «Септима», а также школы современного танца «Adept». Насладиться музыкой зрителям предлагали в том числе устроившись за столиком арт-кафе. На площади можно было купить  горячий чай и кофе, которые помогали не замерзнуть, а еще традиционный шашлык, выпечка и  прочие сдобные деликатесы. 



Меню в парке имени Жилибера было диаметрально иным. Здесь работали полевые кухни, желающих угощали солдатской кашей. Главными героями летней эстрады стали дети – их концертные программы были особенно яркими и позитивными. 

Территория большого праздника в центре Гродно

Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно


Привлекали внимание и взрослых, и детей площадки МЧС, «Гроднооблгаза» и Департамента охраны. Департамент, к слову, уже не первый раз устраивает показательные выступления кинологов и верных помощников – немецких овчарок. Выполнение собаками голосовых и подаваемых исключительно жестами команд, преодоление полосы препятствий с двухметровыми стенами и – самое зрелищное – захват преступника. Также на площадке службы, которая отвечает за нашу с вами безопасность, можно было примерить средства защиты и сделать фото. Охотно позировала со всеми желающими лабрадор Юлька. 

На площадке «Гроднооблгаза» гостям предлагали пройти тест на звание правил безопасности. Для детей с несложными вопросами,  для взрослых – чуть сложнее, так что порой правильный ответ искали сообща. Правда, почти всегда проходили тесты без ошибок. На второй площадке гости могли увидеть, а затем и сами принять участие, надев спецформу, в ликвидации сымитированной утечки газа. 
Потушить пожар, тоже условный, можно было на площадке МЧС. Также здесь предлагали игры, викторины, конкурсы. 

Территория большого праздника в центре Гродно


Работали в парке и центры творчества детей и молодежи «Спектр» и «Прамень», художественная школа изобразительных искусств – каждый со своими развлечениями для ребят, играми, конкурсами, викторинами. 

Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно


Наталья Назарова: 

– 3 июля – праздник всей Беларуси. Это праздник нашей независимости, свободы, самостоятельного и сильного государства. Чувство патриотизма, конечно. Стараемся объяснить детям, что это значит. А для них праздник еще и в том, чтобы всей семьей выйти в город и замечательно провести время. Относительно детских развлечений получился хороший праздник с насыщенной программой. Пришла с детьми, постараемся пройти по всем площадкам. Обещает быть интересно. Так что пойдем с удовольствием гулять. Сейчас рисуем мелками на асфальте. Хотим показать и нашу радость, и наше хорошее настроение. 

Территория большого праздника в центре Гродно


Вадим Митьков: 

– Я сегодня как раз думал, что значит 3 июля. Это день, когда был освобожден город Минск, но бои на территории Беларуси еще велись. Много лет назад гибли люди за нашу Родину, отстаивали ее… Поэтому 3 июля для меня – еще один повод сказать спасибо и вспомнить тех, кто воевал за нашу свободу, свою землю, своих детей, любимых жен. 

Территория большого праздника в центре Гродно


Павел: 

– Сегодня пришли всей семьей – с супругой Ириной, дочкой Маргаритой и бабушкой. 3 июля обязательно смотрим парад. С него и начали свой день. Маргарите очень понравилось, она первый раз такое видела, с восторгом смотрела на танк, самолет, людей в форме. А потом решили продолжить день в парке, тем более, здесь много развлечений для детей. 

Территория большого праздника в центре Гродно

Территория большого праздника в центре Гродно


Провели акцию-флешмоб провели в День Независимости на площади Ленина. Она завершила череду концертных программ песенных и танцевальных коллективов города Гродно, которые помогали создать хорошее настроение гостям арт-кафе под открытым небом, что развернулось в центре города. 

Ведущие вместе с артистами раздали присутствующим белоснежные воздушные шары в форме голубей, и на «три-четыре» под песню «Белая Русь» десяток птиц улетели в небо над городом – как символ свободной и независимой Беларуси. 

Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно

Территория большого праздника в центре Гродно
Территория большого праздника в центре Гродно

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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После полудня основная программа празднования Дня Независимости развернулась в центре Гродно, охватив парк имени Жилибера, площадь Ленина, улицу Советскую и...
 
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