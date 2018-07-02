Территория большого праздника в центре Гродно

После полудня основная программа празднования Дня Независимости развернулась в центре Гродно, охватив парк имени Жилибера, площадь Ленина, улицу Советскую и Советскую площадь. Гости с удовольствием прогуливались от одной площадки к другой, становясь зрителями или активными участниками происходящего. Не упустить важное, посетить самое интересное помогли программы, которыми снабжали прохожих сотрудники «Гродзенскай праўды».





На площади Ленина открылось арт-кафе. На сцене с получасовыми концертами сменяли друг друга известные гродненские коллективы: духовой оркестр «Гарадзенскія трубы», ансамбли «Неман», «Гарадніца», «Барвінак», «Гарадзенцы», «Фабричный колорит», «Гармония». Затем их сменили артисты эстрадных студий «Струны сердца» и «Септима», а также школы современного танца «Adept». Насладиться музыкой зрителям предлагали в том числе устроившись за столиком арт-кафе. На площади можно было купить горячий чай и кофе, которые помогали не замерзнуть, а еще традиционный шашлык, выпечка и прочие сдобные деликатесы.





Меню в парке имени Жилибера было диаметрально иным. Здесь работали полевые кухни, желающих угощали солдатской кашей. Главными героями летней эстрады стали дети – их концертные программы были особенно яркими и позитивными.















Привлекали внимание и взрослых, и детей площадки МЧС, «Гроднооблгаза» и Департамента охраны. Департамент, к слову, уже не первый раз устраивает показательные выступления кинологов и верных помощников – немецких овчарок. Выполнение собаками голосовых и подаваемых исключительно жестами команд, преодоление полосы препятствий с двухметровыми стенами и – самое зрелищное – захват преступника. Также на площадке службы, которая отвечает за нашу с вами безопасность, можно было примерить средства защиты и сделать фото. Охотно позировала со всеми желающими лабрадор Юлька.



На площадке «Гроднооблгаза» гостям предлагали пройти тест на звание правил безопасности. Для детей с несложными вопросами, для взрослых – чуть сложнее, так что порой правильный ответ искали сообща. Правда, почти всегда проходили тесты без ошибок. На второй площадке гости могли увидеть, а затем и сами принять участие, надев спецформу, в ликвидации сымитированной утечки газа.

Потушить пожар, тоже условный, можно было на площадке МЧС. Также здесь предлагали игры, викторины, конкурсы.









Работали в парке и центры творчества детей и молодежи «Спектр» и «Прамень», художественная школа изобразительных искусств – каждый со своими развлечениями для ребят, играми, конкурсами, викторинами.















Наталья Назарова:



– 3 июля – праздник всей Беларуси. Это праздник нашей независимости, свободы, самостоятельного и сильного государства. Чувство патриотизма, конечно. Стараемся объяснить детям, что это значит. А для них праздник еще и в том, чтобы всей семьей выйти в город и замечательно провести время. Относительно детских развлечений получился хороший праздник с насыщенной программой. Пришла с детьми, постараемся пройти по всем площадкам. Обещает быть интересно. Так что пойдем с удовольствием гулять. Сейчас рисуем мелками на асфальте. Хотим показать и нашу радость, и наше хорошее настроение.









Вадим Митьков:



– Я сегодня как раз думал, что значит 3 июля. Это день, когда был освобожден город Минск, но бои на территории Беларуси еще велись. Много лет назад гибли люди за нашу Родину, отстаивали ее… Поэтому 3 июля для меня – еще один повод сказать спасибо и вспомнить тех, кто воевал за нашу свободу, свою землю, своих детей, любимых жен.









Павел:



– Сегодня пришли всей семьей – с супругой Ириной, дочкой Маргаритой и бабушкой. 3 июля обязательно смотрим парад. С него и начали свой день. Маргарите очень понравилось, она первый раз такое видела, с восторгом смотрела на танк, самолет, людей в форме. А потом решили продолжить день в парке, тем более, здесь много развлечений для детей.













Провели акцию-флешмоб провели в День Независимости на площади Ленина. Она завершила череду концертных программ песенных и танцевальных коллективов города Гродно, которые помогали создать хорошее настроение гостям арт-кафе под открытым небом, что развернулось в центре города.



Ведущие вместе с артистами раздали присутствующим белоснежные воздушные шары в форме голубей, и на «три-четыре» под песню «Белая Русь» десяток птиц улетели в небо над городом – как символ свободной и независимой Беларуси.













