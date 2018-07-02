Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно

Миксом музыкальных стилей на несколько часов стала площадь Советская в областном центре. На импровизированной сцене сотни зрителей собрал плац-концерт эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС.











Своими выступлениями гродненцев развлекали студия шансона «Хулиган Бэнд», Ольга Головня и клуб любителей бардов.









Возле сквера на Советской для любителей селфи и не только работали фотозоны.









Весело и интересно было и на спортивных площадках. Настоящую полосу препятствий организовали для увлеченных велоспортом гродненцев и гостей города любители из «ВелоГродно». Самые ловкие демонстрировали мастерство владения велосипедом в прохождении лабиринта. «Нарисовать» восьмерку, объехать хаотично расставленные фишки, выпить на ходу воду и вернуть стакан на тонкий постамент, вписаться в узкий желоб – умению некоторых ребят можно было только позавидовать. Шумно и весело было не только на импровизированном поле, но и в рядах болельщиков.









