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Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно

03.07.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Миксом музыкальных стилей на несколько часов стала площадь Советская в областном центре. На импровизированной сцене сотни зрителей собрал плац-концерт эстрадно-духового оркестра областного управления МЧС. 

Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно
Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно


Своими выступлениями гродненцев развлекали студия шансона «Хулиган Бэнд», Ольга Головня и клуб любителей бардов. 

Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно


Возле сквера на Советской для любителей селфи и не только работали фотозоны. 

Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно


Весело и интересно было и на спортивных площадках. Настоящую полосу препятствий организовали для увлеченных велоспортом гродненцев и гостей города любители из «ВелоГродно». Самые ловкие демонстрировали мастерство владения велосипедом в прохождении лабиринта. «Нарисовать» восьмерку, объехать хаотично расставленные фишки,  выпить на ходу воду и вернуть стакан на тонкий постамент, вписаться в узкий желоб – умению некоторых ребят можно было только позавидовать. Шумно и весело было не только на импровизированном поле, но и в рядах болельщиков. 

Плац-концерт от МЧС, музыкальный микс и велолабиринт. Что происходило 3-го июля в центре Гродно


 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Миксом музыкальных стилей на несколько часов стала площадь Советская в областном центре. На импровизированной сцене сотни зрителей собрал плац-концерт...
 
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