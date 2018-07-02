Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар".

В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, С. Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит ее слова "Дейли стар".