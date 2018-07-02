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Репетиция праздничного концерта Президентского оркестра в Верхнем городе: видеофакт

03.07.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С недавнего времени исторический центр Минска стал любимым местом отдыха горожан и иностранных туристов. День Независимости – не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиция праздничного концерта Президентского оркестра в Верхнем городе: видеофакт

Юлия Бешанова, СТВ:
Нон-стоп в городе звучит музыка. Радовать белорусов исполнители будут вплоть до 23:00, до первых залпов салюта. Сейчас можно слышать, как на сцене в Верхнем городе настраивают свои инструменты музыканты Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного режиссера Виктора Бобарыкина.

Посмотреть фрагмент репетиции можно в видеоматериале.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С недавнего времени исторический центр Минска стал любимым местом отдыха горожан и иностранных туристов. День Независимости – не исключение,...
 
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