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Репетиция праздничного концерта Президентского оркестра в Верхнем городе: видеофакт
Новости Беларуси. С недавнего времени исторический центр Минска стал любимым местом отдыха горожан и иностранных туристов. День Независимости – не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, СТВ:
Посмотреть фрагмент репетиции можно в видеоматериале.
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Новости Беларуси. С недавнего времени исторический центр Минска стал любимым местом отдыха горожан и иностранных туристов. День Независимости – не исключение,...
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