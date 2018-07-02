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Протоиерей Федор Повный: «Мы, граждане Беларуси, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости»

03.07.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода Минска Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Поздравляю телезрителей с нашим главным государственным праздником Беларуси – с Днем Независимости. С днем республики, дорогие друзья! Хочется много раз повторить: слава Богу, мы свободны выбирать пути развития нашего государства без участия чужой воли и пожеланий. В нашем мире это редкость, это божий дар нашему народу за трудолюбие, осознанную ответственность и совестливость.

Протоиерей Федор Повный: «Мы, граждане Беларуси, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости»

С духовной точки зрения независимость имеет для вас какое-то особое значение? Что вкладываете в это понятие?

Федор Повный:
В 1996 году на республиканском референдуме, выбирая дату праздника, белорусы определили для себя, что понимать под независимостью – выход из Союза или освобождение от оккупации. Это две принципиально разные сути. Первая разрывает опыт дружбы и экономических связей народов, вторая – отвергает нацизм, его политику геноцида.

Народ выбрал 3 июля. За освобождение Минска сакрально была принесена огромная жертва – около 7000 узников концентрационного лагеря «Малый Тростенец», убитых и горевших в сарае в дни освобождения города. Кстати, там были и мои родные.

Наша свобода была куплена потерей трети населения. Белорусские граждане решили, что подвиг некогда единого народа должен быть почтен на века. Вот таким образом в дате празднования Дня Независимости заложена наша историческая память, формирующая геном белорусской нации.

Протоиерей Федор Повный: «Мы, граждане Беларуси, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости»

Как вы правильно отметили, сакральных символов, которые словно возвращают из небытия историю, которая в том числе влияла на независимость Беларуси, становится больше. В том числе недавно открытый мемориал «Тростенец». И ваш храм, единственный в своем роде не только в Беларуси, но и в мире, храм-памятник. Расскажите о том, как связана с независимостью крипта храма.

Федор Повный:
Память создает знаки-метки. Если позволите, то я все-таки несколько слов хочу сказать о «Тростенце». Вот таким мемориалом стал «Тростенец» – 124 гектара территории примирения.

Ваш вопрос считаю уместным, потому что считаю события последних дней особым признанием Республики Беларусь. Посмотрите, европейцы включают историю нашей страны в контекст своей культуры памяти. В эти дни мемориал, его вторая очередь, заложил повестку новых, в том числе рабочих отношений, переосмыслив противоречие, заложенное на глубинном уровне между победителем и проигравшим, палачом и жертвами, благодаря признанию правды.

Протоиерей Федор Повный: «Мы, граждане Беларуси, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости»

Страшные события прошлых лет дают нам мужество и право на самостоятельность и независимость. Скажу проще: в «Благовщине» 29 июля этого года у могил жертв нацизма на белорусской земле президенты Германии и Австрии признали злодеяния национал-социалистов и благодарили Беларусь за возможность примирения. Беларусь простила, но не забыла, потому что если предадим забвению свою историю и погибших соотечественников, потеряем независимость.

Если на этот день и этот праздник посмотреть в ретроспективе Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению отечества нашего послуживших, то независимость можно сравнить с хрустальным шаром, который держит неугасимую лампаду перед иконой Воскресения в крипте Храма-памятника. Елей – историческая память, которым питается благодатный огонь, символ нашего духовного горения. Символ жизни нашего государства. Символ веры в воскресение, а значит – в победу над смертью, над всеми видимыми и невидимыми противниками.

Протоиерей Федор Повный: «Мы, граждане Беларуси, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости»

Сосуд, хранящий этот огонь, хрупок, елей тоже может закончиться, и пламя потухнет. Вот поэтому мы, граждане Беларуси, обязаны, и, образно говоря, являемся смотрителями благодатного огня нашей независимости. От нашего усердия, мудрости и желания зависит время и интенсивность горения огня, долголетие и процветание Беларуси.

Он будет гореть еще очень долго – вот даже небо прояснилось. Погода словно благоволит тому, чтобы белорусы с размахом отмечали этот день. Это ли не чудо?

Федор Повный:
Есть такое присловье: «У природы нет плохой погоды». Поэтому нужно благодарить Бога и за дождик, который сегодня окропил наш праздник и этот день, и за ту погоду, которая дается нам для красивого завершения этих торжеств.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В гостях выездной студии СТВ протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода Минска Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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