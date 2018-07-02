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«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте
Новости Беларуси. С размахом отметили День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычные программы – в каждом уголке Беларуси.
Петр Бутрим, СТВ:
Как напоминания, на фасаде бывшего штаба 125-го стрелкового полка оставили следы пуль и осколков. Внешний вид казармы изучали по исторической хронике. Машину времени запустили и сегодня – с солдатской кашей и военно-историческими площадками. Вторым домом центр станет и для учеников кадетских классов.
Владислав Смолин, ученик кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:
Виктор Пенза, руководитель кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:
В этих стенах молодежь будет изучать историю Брестской крепости и города, а также заниматься прикладными видами спорта. Центр объединит под одной крышей краеведов и исторических реконструкторов. Частыми гостями будут здесь и школьники из соседних стран.
Петр Бутрим:
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«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте
Новости Беларуси. С размахом отметили День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычные программы – в каждом уголке...
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