Восстание машин: телефоны Samsung тайком рассылают фото владельцев





Соответствующие темы с описанием происходящего появились на популярном портале Reddit и форумах Samsung.





Предположительно, самостоятельной рассылкой фото занимается приложение Samsung Messages, которое при этом не уведомляет об отправленном изображении – пользователи узнают об отправке фотографии, если получатель им сообщит, либо заказав детализацию смс у мобильного оператора.





По словам одного из пострадавших, его мобильный отослал знакомому 50 фото, другой пользователь Reddit рассказал, что его девушка получила по смс все фото из галереи мобильного.





Как сообщили в Samsung, сейчас компания пытается разобраться с багом и устранить проблемы с Samsung Messages.



