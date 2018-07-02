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Восстание машин: телефоны Samsung тайком рассылают фото владельцев
Владельцы новых моделей смартфонов Samsung столкнулись с новой проблемой: их телефоны шлют случайные фото, сохраненные на телефоне, случайным абонентам из телефонной книжки, сообщил ресурс Gizmodo.
Соответствующие темы с описанием происходящего появились на популярном портале Reddit и форумах Samsung.
Предположительно, самостоятельной рассылкой фото занимается приложение Samsung Messages, которое при этом не уведомляет об отправленном изображении – пользователи узнают об отправке фотографии, если получатель им сообщит, либо заказав детализацию смс у мобильного оператора.
По словам одного из пострадавших, его мобильный отослал знакомому 50 фото, другой пользователь Reddit рассказал, что его девушка получила по смс все фото из галереи мобильного.
Как сообщили в Samsung, сейчас компания пытается разобраться с багом и устранить проблемы с Samsung Messages.
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Владельцы новых моделей смартфонов Samsung столкнулись с новой проблемой: их телефоны шлют случайные фото, сохраненные на телефоне, случайным абонентам из телефонной...
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