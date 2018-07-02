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«Беларусь в моем сердце!» Так называлась концертная программа исполнителей эстрадного творчества Вороновщины
03.07.2018 — Разное | Вороновская газета
Ведущие программы Вадим Линго и Ольга Гирчиц пытались создать уникальный рецепт и приготовить хорошее настроение, и кажется, им это удалось. А помогли им в этом Дарья Дорошева, Настя Войшнис, Кристина Колпакова, Ангелина Ивуть, Дмитрий Каминский, Олег Зайцев, Елена Лялько, Алексей Бурч, Настя Шлапак, Андрей Лавринович и Юрий Юзвик. В своих песнях молодые люди признавались в любви родной Беларуси. Их звонким голосам вторил летний дождь, а зрители встречали бурными аплодисментами и восторженными овациями.
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«Беларусь в моем сердце!» Так называлась концертная программа исполнителей эстрадного творчества Вороновщины
Ведущие программы Вадим Линго и Ольга Гирчиц пытались создать уникальный рецепт и приготовить хорошее настроение, и кажется, им это удалось. А помогли им в этом...
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